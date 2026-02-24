Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με έξι πρόσωπα με γνώση των διαπραγματεύσεων, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική τους παρουσία κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει ενδεχόμενων πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία, σύμφωνα με το Reuters, αφορά κινεζικής κατασκευής πυραύλους CM-302 και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, βρίσκεται στο τελικό στάδιο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης. Οι υπερηχητικοί αυτοί πύραυλοι διαθέτουν βεληνεκές περίπου 290 χιλιομέτρων (180 μιλίων) και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα πλοίων, πετώντας σε χαμηλό ύψος και με υψηλή ταχύτητα. Η ενδεχόμενη ανάπτυξή τους θα ενίσχυε σημαντικά τις επιθετικές δυνατότητες της Τεχεράνης και θα συνιστούσε απειλή για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, εκτιμούν δύο ειδικοί σε οπλικά συστήματα.

Οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο για την προμήθεια των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων, που ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν αισθητά μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τις έξι πηγές – μεταξύ αυτών τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση και τρεις παράγοντες των υπηρεσιών ασφαλείας. Καθώς οι συνομιλίες εισέρχονταν στο τελικό τους στάδιο το περασμένο καλοκαίρι, ανώτατοι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, Μασούντ Οράεϊ, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας. Το ταξίδι του Οράεϊ δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως σήμερα.

«Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των ισορροπιών εάν το Ιράν αποκτήσει υπερηχητική ικανότητα επίθεσης κατά πλοίων στην περιοχή», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και νυν ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Οι πύραυλοι αυτοί είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσει πόσοι πύραυλοι περιλαμβάνονται στην πιθανή συμφωνία, ποιο είναι το ύψος του τιμήματος που έχει συμφωνηθεί ή εάν η Κίνα θα προχωρήσει τελικά στην υλοποίηση της συμφωνίας υπό το βάρος της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

«Το Ιράν διαθέτει στρατιωτικές και αμυντικές συμφωνίες με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιοποιηθούν», ανέφερε αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters.

