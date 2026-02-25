Δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων του FBI από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται να απουσιάζουν από τον όγκο εγγράφων που δημοσιοποίησε τον περασμένο μήνα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με έλεγχο του CNN — ανάμεσά τους και τρεις καταθέσεις που σχετίζονται με γυναίκα η οποία είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

Κατάλογος αποδεικτικών στοιχείων που παραδόθηκε στους συνηγόρους της συνεργάτιδας του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, περιλαμβάνει σειριακούς αριθμούς για περίπου 325 καταγραφές καταθέσεων μαρτύρων του FBI. Ωστόσο, περισσότερες από 90 από αυτές — πάνω από το ένα τέταρτο της λίστας — δεν φαίνεται να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την επισκόπηση του CNN.

Μεταξύ των εγγράφων που απουσιάζουν περιλαμβάνονται τρεις καταθέσεις που αφορούν γυναίκα η οποία ανέφερε στους πράκτορες ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα από την ηλικία περίπου των 13 ετών, ενώ είχε κατηγορήσει και τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση.

Δημοκρατικός βουλευτής επεσήμανε την Τρίτη τα έγγραφα που απουσιάζουν, θέτοντας ερωτήματα για την πληρότητα της δημοσιοποίησης και για το κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ συμμορφώθηκε με τη νομοθεσία που επιβάλλει τη δημοσίευση των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τον εύπορο χρηματιστή που πέθανε σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Έχουμε μια επιζώσα που διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες κατά του προέδρου», δήλωσε στο CNN ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Υπάρχει όμως μια σειρά εγγράφων, που φαίνεται να περιλαμβάνει πιθανές καταθέσεις που έλαβε το FBI από την επιζώσα και τα οποία λείπουν — δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά».

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σταθερά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς», παραπέμποντας σε προηγούμενη δήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι «ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε ότι διαγράφηκαν αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν, υπογραμμίζοντας ότι η υπηρεσία ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο. «Δεν έχουμε διαγράψει τίποτα και, όπως έχουμε δηλώσει, δημοσιοποιήθηκαν όλα τα έγγραφα που εμπίπτουν στο σχετικό αίτημα», ανέφερε. Όσα δεν συμπεριλήφθηκαν ήταν «διπλότυπα, προνομιούχα ή μέρος εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας». Δεν απαντήθηκαν περαιτέρω ερωτήσεις για συγκεκριμένους φακέλους.

Δεν αποκλείεται ορισμένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στους καταλόγους αποδεικτικών στοιχείων της Μάξγουελ να περιλαμβάνονται αλλού στο αρχείο χωρίς τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς ή με αυτούς διαγραμμένους. Παράλληλα, πολλά έγγραφα αφαιρέθηκαν και επανήλθαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου τις εβδομάδες μετά την αρχική δημοσιοποίηση.

Θύματα του Έπσταϊν ανέφεραν ότι αναζήτησαν στον ιστότοπο του υπουργείου τις δικές τους καταθέσεις στο FBI, χωρίς αποτέλεσμα. «Όλες μας ψάχνουμε τις δηλώσεις μας», δήλωσε στο CNN η Τζες Μάικλς, η οποία κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν σε ηλικία 22 ετών, υποστηρίζοντας ότι οι εκτεταμένες διαγραφές και οι ελλείψεις δημιουργούν την εντύπωση έλλειψης διαφάνειας.

protothema.gr