Η Χεζμπολάχ δεν προτίθεται να εμπλακεί στρατιωτικά σε περίπτωση «περιορισμένων» αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, ωστόσο θεωρεί «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με αξιωματούχο της οργάνωσης που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως ανέφερε, «σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην παρέμβει στρατιωτικά». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ενδεχόμενη στοχοποίηση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν θα συνιστούσε υπέρβαση ορίων με ευρύτερες συνέπειες.

Οι λιβανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η οργάνωση θα μπορούσε να εμπλακεί εάν μια πιθανή αμερικανική επίθεση κατά της Τεχεράνης πυροδοτήσει γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο. Το τελευταίο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εν μέσω εκτιμήσεων ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ενδέχεται να συνταχθεί με την Τεχεράνη σε ενδεχόμενη νέα σύγκρουση με το Ισραήλ.

Το Ιράν να κόψει τη στήριξη σε Χεζμπολάχ και Χούθι, ζητά το Βερολίνο

Στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το Ιράν οφείλει, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δεσμευθεί πως θα σταματήσει τη στήριξη ένοπλων πληρεξούσιων οργανώσεων, όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι Χούθι στην Υεμένη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Βέλγο ομόλογό του, Μαξίμ Πρεβό, υπογράμμισε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του Βερολίνου υπέρ της ισραηλινής ασφάλειας.

Προετοιμάζονται οι υπηρεσίες Υγείας στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ λαμβάνονται μέτρα προετοιμασίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση. Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet, οι οργανισμοί διαχείρισης της δημόσιας υγείας διαθέτουν αποθέματα ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και εργαστηριακών υλικών επαρκή για περίπου 60 ημέρες σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε πλήγματα κατά της χώρας.

Σε περίπτωση σύρραξης, προβλέπεται επίσης ενίσχυση των εξ αποστάσεως υπηρεσιών υγείας, όπως διαδικτυακές ιατρικές επισκέψεις, κέντρα υποστήριξης εγκύων και τηλεφωνικά κέντρα νοσηλευτών, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης υπό συνθήκες κρίσης.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν κέντρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εκκένωσης, με τηλεφωνικές γραμμές που θα στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς για την παροχή υποστήριξης σε άτομα που υποφέρουν από άγχος.

