Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε την Τετάρτη τέσσερα άτομα για μια φερόμενη συνωμοσία της Καμόρα με σκοπό τη διείσδυση σε νοσοκομείο της Νάπολης, τη σκηνοθεσία ψεύτικων ατυχημάτων για ασφαλιστικές αποζημιώσεις και τη φυγάδευση πτωμάτων πάνω σε φορεία με μάσκες οξυγόνου, ώστε να κερδοσκοπούν από ιδιωτικές μεταφορές ασθενοφόρων, όπως αναφέρει η Guardian.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά από κατάθεση μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, αποκάλυψε ένα δίκτυο επικερδούς εγκληματικής δραστηριότητας που φέρεται να διεξήγαγαν μέλη της φατρίας Κοντίνι της Καμόρα -της ναπολιτάνικης μαφίας- εντός του νοσοκομείου San Giovanni Bosco. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι «επιχειρήσεις κατέστησαν δυνατές χάρη στην ικανότητα της οργάνωσης για εκφοβισμό, μια δύναμη που λύγιζε τη θέληση δημόσιων λειτουργών και ιδιωτών εξίσου».

Ο πλήρης έλεγχος των υπηρεσιών

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η φατρία είχε ουσιαστικά θέσει υπό τον έλεγχό της:

Το καφέ και τις υπηρεσίες εστίασης του νοσοκομείου.

Τους αυτόματους πωλητές σνακ και ποτών σε όλο το κτίριο.

Τον τομέα των υπηρεσιών ασθενοφόρων, βασιζόμενη στη συνεργασία ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ιδιωτικών φυλάκων και υπαλλήλων άλλων εταιρειών.

Ασφαλιστική απάτη και πλαστά πιστοποιητικά

Με τη βοήθεια επίορκων γιατρών και επαγγελματιών, οι ύποπτοι φέρονται να ενορχήστρωναν σειρά ασφαλιστικών απατών. Αυτές περιλάμβαναν:

Σκηνοθετημένα τροχαία ατυχήματα. Στρατολόγηση πληρωμένων ψευδομαρτύρων. Σύνταξη κατασκευασμένων εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για την είσπραξη αποζημιώσεων.

Η συνεργασία εξασφαλιζόταν μέσω εκφοβισμού και βίας. Σε αντάλλαγμα, η φατρία και οι σύμμαχες οικογένειες απολάμβαναν παράνομες χάρες, όπως η έκδοση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων για την αποφυλάκιση κρατουμένων.

Η μακάβρια μέθοδος μεταφοράς νεκρών

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι το σύστημα διαχείρισης ασθενοφόρων λειτουργούσε με μια ζοφερή λογική: οι θανόντες ασθενείς απομακρύνονταν παράνομα από το νοσοκομείο για να παρακαμφθεί το νεκροτομείο.

Για να αποφύγουν τους ελέγχους, τοποθετούσαν τη σορό σε φορείο με μάσκα οξυγόνου, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο ασθενής ήταν ακόμα ζωντανός κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι.

Οι οικογένειες χρεώνονταν μεταξύ 700 και 1.200 ευρώ για την υπηρεσία αυτή, ώστε να αποφύγουν τις νόμιμες γραφειοκρατικές διαδικασίες των κηδειών.

Εμπλοκή επιστημονικού προσωπικού

Ψυχίατρος βρίσκεται υπό έρευνα για έκδοση ψευδών γνωματεύσεων που επέτρεπαν σε μέλη της μαφίας να τύχουν δικαστικών ευεργετημάτων, ενώ ένας δικηγόρος κατηγορείται για «εξωτερική συμμετοχή» σε μαφιόζικη οργάνωση, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας με τις φυλακές, ειδικά όσον αφορά τις μηνιαίες πληρωμές προς τις οικογένειες των φυλακισμένων μελών.

skai.gr