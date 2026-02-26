ΡΩΜΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Συμφωνία Νίκου Χριστοδουλίδη και Τζόρτζια Μελόνι για την κατάρτιση κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης Κύπρου και Ιταλίας. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών στο Παλάτζιο Κίτζι, στη Ρώμη, έδωσαν ώθηση στην πάρα πέρα στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών, και παράλληλα ανέδειξαν την αγαστή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Η Λευκωσία κρατά ως σημαντικό αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και την αναγνώριση από την Ιταλίδα πρωθυπουργό του ρόλου που παίζει η Κύπρος στο χώρο της Μέσης Ανατολής και αλλά στην προώθηση του IMEC.

Ο Προέδρος Χριστοδουλίδης ήρθε στη Ρώμη έχοντας ως βασικό του στόχου να γίνουν βήματα για αναβάθμιση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες και κατάφερε να φύγει με γεμάτες αποσκευές, έχοντας εξασφαλίσει και τη θετική ανταπόκριση της ιταλικής κυβέρνησης. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας τόνισε στις δηλώσεις της πως αποτελεί ισχυρή κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ανέδειξε τους τομείς συνεργασίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του έκανε λόγο για «μια συνάντηση η οποία επιβεβαίωσε την εξαιρετική συνεργασία και τον ανοικτό και ειλικρινή διάλογο» ανάμεσα στον ίδιο και την Ιταλίδα πρωθυπουργό όσο και μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ΠτΔ ανακοίνωσε την από κοινού λήψη μιας σημαντικής, στρατηγικής απόφασης, όπως την χαρακτήρισε: «Έχουμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, πάντα στο πλαίσιο μιας θετικής προσέγγισης, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασια μας για να αντιμετωπίσουμε σειρά κοινών προτεραιοτήτων που έχουμε πρωτίστως για τις χώρες μας, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Το έγγραφο αυτό θα καθορίσει τις κοινές μας επιδιώξεις και θα εργαστούμε τάχιστα για την ολοκλήρωσή του το αμέσως επόμενο διάστημα».

Ο Ν. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι με την πρωθυπουργό Μελόνι έχουν πλήρη ταύτιση απόψεων «ότι οι χώρες μας, αλλά και η ΕΕ, ως μέρος μιας γειτονιάς με προκλήσεις και σημαντικές ευκαιρίες, δεν μπορούμε να παραμένουμε απλοί θεατές στις εξελίξεις. Οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα». Τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό είναι και το κοινό τους μήνυμα που μεταφέρουν συνεχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύπρος και Ιταλία συνεργάζονται στενά στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες. Μια στρατηγική η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Παράλληλα βρίσκονται σε στενή επαφή και προσεγγίζουν με την ίδια σοβαρότητα, με τις ίδιες προσεγγίσεις θέματα όπως είναι η μετανάστευση και η ανταγωνιστικότητα.

«Είναι προκλήσεις που ως κράτη μέλη θα δοκιμαστούμε έναντι των πολιτών μας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Συνέχισε λέγοντας πως μεταξύ τους υπάρχουν κοινές προσεγγίσεις και σε άλλα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα της ΕΕ.

Χείρα βοηθείας για Κυπριακό

Το Κυπριακό ήταν επίσης ένα θέμα το οποίο ηγέρθηκε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος στις δηλώσεις του σημείωσε ότι «η Ιταλία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία και μπορεί να είναι βοηθητική στην προσπάθεια μας για να οδηγηθούμε σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων μέσα από τη λύση του Κυπριακού, αλλά και σε θετικές εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις».

Κλείνοντας ο Προέδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τη στενή και ειλικρινή σχέση και συνεργασία που έχουμε οικοδομήσει, καθώς και για την αποφασιστική ηγεσία που επιδεικνύεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο». Διαμηνύοντας τέλος ότι «με την ίδια θετική προσέγγιση, με πνεύμα κοινής ευθύνης και κοινού οράματος, συνεχίζουμε μαζί να εργαζόμαστε και για την ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων και για μια πιο ισχυρή, ασφαλή και ενωμένη Ευρώπη».

Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος

Στις δικές της δηλώσεις η πρωθυπουργός της Ιταλίας τόνισε πως οι δύο χώρες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, επισημαίνοντας τον ρόλο του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα, εκφράζοντας συγχαρητήρια προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απόφαση του να προσκληθούν εκπρόσωποι της μεσογειακής γειτονιάς στη Σύνοδο Κορυφής του προσεχούς Απριλίου, χαρακτηρίζοντας την μια «συνετή επιλογή για να υπογραμμιστεί η σημασία της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως είναι και πολλές άλλες αποφάσεις του Προέδρου».

Είπε, ακόμη, ότι Κύπρος και Ιταλία συμφωνούν σε πολλά άλλα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, και εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για καινοτόμες λύσεις σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό.

Η κα Μελόνι είπε εξάλλου ότι με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη εργάστηκαν μαζί για τα θέματα προώθησης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και καταπολέμησης της παράνομης μαζικής μετανάστευσης.

Πρόσθεσε ότι «η ενεργειακή ασφάλεια, επίσης, μας απασχολεί, όπως και η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών, οι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις», σημειώνοντας ότι η Ιταλία πιστεύει επίσης στα μεγάλα οφέλη από τον IMEC.