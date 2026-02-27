Οι έρευνες για τον εντοπισμό των 13 αγνοουμένων μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία συνεχίστηκαν και χθες Πέμπτη, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε νέες εκκενώσεις περιοχών, λόγω των πλημμυρών. Ο νεότερος απολογισμός που ανακοίνωσε η Μπραζίλια κάνει λόγο για 55 νεκρούς.

Περισσότερο έχουν πληγεί δύο πόλεις στη Μίνας Ζεράις, η Ζουίζ τζι Φόρα και η Ούμπα. Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες, καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις λάσπης και εδάφους. Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, νέες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να προκληθούν νέες κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων η βροχή θα συνεχιστεί και το σαββατοκύριακο.

«Εβρεξε πολύ, οι κατολισθήσεις στο φαράγγι συνεχίζονται και η πολιτική προστασία μας ζήτησε να φύγουμε» είπε ο Λουίς Οτάβιο Σόουζα, 35 ετών, αφού εγκατέλειψε το σπίτι του. Ο ανιψιός του αγνοείται.

«Ολος ο κόσμος είναι πανικόβλητος, φίλοι και συγγενείς ρωτούν πώς είμαστε, είναι σαν να ζούμε σε ταινία τρόμου», είπε αυτός ο κάτοικος του Πάρκου Μπουρνιέρ, μιας από τις συνοικίες της Ζουίζ τζι Φόρα που επλήγησαν περισσότερο και μετρά 12 νεκρούς και 8 αγνοούμενους.

Νέες κατολισθήσεις

Στη συνοικία Τρες Μοΐνιος, τρία σπίτια που εκκενώθηκαν καταπλακώθηκαν τα ξημερώματα από νέες κατολισθήσεις.

Πολλοί κάτοικοι που είχαν φύγει επέστρεψαν το πρωί για να πάρουν βιαστικά, βουτηγμένοι στη λάσπη, ό,τι μπορούσαν να διασώσουν από το νοικοκυριό τους ή τα ζώα που άφησαν πίσω τους.

«Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν τρέχοντας, δεν είχαν τον χρόνο να πάρουν τα ζωάκια τους. Επαφίεται σε εμάς να τα σώσουμε από τα χαλάσματα, να τα εξετάσουμε και να τα παραδώσουμε στους δικούς τους», είπε η Μαρίνα Σόουζα, μια εθελόντρια κτηνίατρος της Ομάδας Διάσωσης Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές.

Από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη στη Ζουίζ τζι Φόρα έπεσαν 229,2 χιλιοστά βροχής. Σε μηνιαία βάση, η βροχόπτωση έφτασε τα 579 εκατοστά, ήταν δηλαδή κατά 240% υψηλότερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο για τον μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας.

«Ολα τα καιρικά φαινόμενα υπήρχαν ανέκαθεν όμως σήμερα, με την κλιματική αλλαγή, η ατμόσφαιρα έχει περισσότερη ενέργεια», κάτι που τα καθιστά πιο ακραία», είπε ο Κάρλος Νόμπρε, ένας φημισμένος βραζιλιάνος μετεωρολόγος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ