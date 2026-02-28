Οι αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν 35χρονο άνδρα, ο οποίος εισέβαλε με τζιπ που έφερε ισραηλινές σημαίες σε πολυσύχναστη περιοχή της πόλης Κερντάσα, δυτικά του Κάιρο, πριν προσκρούσει σε κατάστημα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το The New Arab.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία ο 35χρονος, παραμένοντας εντός του οχήματος, επιταχύνει και προσκρούει στην είσοδο κτιρίου, με παρευρισκόμενους να τρέπονται σε φυγή για να αποφύγουν τον τραυματισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Αιγύπτου, ο άνδρας, 35 ετών και κάτοικος της περιοχής Κερντάσα, φέρεται να αντιμετωπίζει «ψυχολογικές διαταραχές» και τέθηκε υπό κράτηση εν αναμονή περαιτέρω εξέτασης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας δείχνουν το όχημα να κινείται σε πολυσύχναστο δρόμο, με ισραηλινές σημαίες αναρτημένες στα παράθυρά του, πριν καταλήξει πάνω σε πρόσοψη καταστήματος.

Σε άλλα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι να φωνάζουν και να εκτοξεύουν αντικείμενα προς το τζιπ, ενώ εικόνες που επίσης διακινήθηκαν φαίνεται να δείχνουν τον οδηγό να δέχεται επίθεση και να ξυλοκοπείται μετά τη σύγκρουση.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αρχικά, αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν το περιστατικό ως «τροχαίο ατύχημα», επισημαίνοντας ότι είχε ξεκινήσει έρευνα.

An Egyptian was assaulted and humiliated in Egypt just because he put an Israeli flag on his car window.pic.twitter.com/CPMrx0kWhs — يهودي مصريיהודי מצרי 🔯⛩️🧡🧡🧡 (@mu_Jew) February 27, 2026

Η ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία ταυτοποίησε τον οδηγό και έκανε αναφορά στην ψυχική του κατάσταση, εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την έκρηξη οργής στο διαδίκτυο. Πολλοί Αιγύπτιοι εξέλαβαν την ανάρτηση ισραηλινών σημαιών ως σκόπιμη πρόκληση, σε μια περίοδο αυξημένης δημόσιας συμπάθειας προς τους Παλαιστινίους.

Επικαλούνται ζητήματα «ψυχικής υγείας»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με αναλυτές, στο παρελθόν οι αρχές έχουν επικαλεστεί ζητήματα «ψυχικής υγείας» σε πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις, με στόχο την εκτόνωση της δημόσιας αγανάκτησης.

Στις 3 Ιουνίου 2023, ένας 22χρονος Αιγύπτιος αστυνομικός, ο Μοχάμεντ Σαλάχ Ιμπραχίμ, πέρασε σε ισραηλινό έδαφος και σκότωσε τρεις στρατιώτες, προτού πέσει νεκρός από πυρά. Το Κάιρο είχε ανακοινώσει τότε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Περιμένω από την κυβέρνηση να χαρακτηρίσει τον άνδρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο με την ισραηλινή σημαία ως ψυχικά ασθενή, προκειμένου να κλείσει την υπόθεση και να κατευνάσει τη δημόσια οργή», δήλωσε ο πρώην υπουργός Εργασίας Καμάλ Αμπού Εΐτα στο The New Arab πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τα περιστατικά αυτά αντανακλούν τη λαϊκή οργή κατά του Ισραήλ. Η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να δοκιμάσει την κοινή γνώμη. Γνωρίζει ότι οι Αιγύπτιοι θεωρούν το Ισραήλ τον κύριο εχθρό του αραβικού έθνους», πρόσθεσε.

Χιλιάδες Αιγύπτιοι αναπαρήγαγαν το οπτικό υλικό από το περιστατικό στην Κερντάσα, καταδικάζοντας την πρόκληση και ζητώντας αυστηρότερη τιμωρία. Ορισμένοι έκαναν αναφορές στην ιστορία πολέμων μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ.

protothema.gr