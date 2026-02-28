Δορυφορική φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει ισοπεδωμένη την κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη, δημοσίευσαν οι The New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αλί Χαμενεΐ συγκαταλεγόταν μεταξύ των ανώτατων αξιωματούχων που στοχοποιήθηκαν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση. Ωστόσο, φέρεται να είναι καλά στην υγεία του και να έχει αποχωρήσει από την ιρανική πρωτεύουσα.

Bu sabah İsrael tarafından bombalanan Hamenei'nin tesisinin uydu görüntüsü pic.twitter.com/py7JvcKBb2 February 28, 2026

H εικόνα έχει ληφθεί από δορυφόρο της Airbus.

Όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προειδοποιεί στο μεταξύ σε ανακοίνωσή του το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Υπάρχουν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, που φαίνεται ότι φιλοξενούν μεταξύ 40.000 και 50.000 Αμερικανών στρατιωτών.

