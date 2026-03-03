Ένα νέο drone αυτοκτονίας, που αναπτύχθηκε ταχύτατα από τις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται εναντίον του Ιράν μόλις οκτώ μήνες μετά την παρουσίασή του στο Πεντάγωνο.

Πρόκειται για ένα drone της εταιρείας SpektreWorks της Αριζόνας, που κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ, και είναι φθηνότερο από τα προηγμένα μοντέλα.

Footage shows the American Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), a loitering munition modeled on the Iranian Shahed/Russia’s Geran drone, found somewhere in Iraq. 1/5 pic.twitter.com/4w4E3CJ6uV March 3, 2026

Το drone LUCAS έχει αναπτυχθεί με βάση το ιρανικό Shahed, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Το νέο αυτό όπλο παρουσιάστηκε στο Πεντάγωνο πέρυσι το καλοκαίρι.

Το LUCAS, που σημαίνει Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (Σύστημα Χαμηλού Κόστους Μάχης Χωρίς Πλήρωμα), είναι φθηνότερο και αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα όπλα του Πενταγώνου, που συνήθως απαιτούν χρόνια για να περάσουν από την ανάπτυξη στην παραγωγή και τη χρήση.

A new U.S.-made version of the Geran/Shahed kamikaze drone appears, called the MQM-172 Arrowhead.



Previously, a similar kamikaze drone design named LUCAS was unveiled by the U.S. company SpektreWorks. pic.twitter.com/gxMBs7FOu4 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει καταδείξει τη σημασία των drones στη σύγχρονη πολεμική στρατηγική, καθώς τα Shahed χρησιμοποιούνται από τους Ρώσους επιτιθέμενους για να πλήξουν στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Η ταχεία ανάπτυξη του LUCAS, σύμφωνα με αξιωματούχους άμυνας των ΗΠΑ, αντανακλά τις μαθήματα που έχουν ληφθεί από την παρακολούθηση της πολεμικής χρήσης drones στην Ουκρανία.

🚨BREAKING: US has achieved a first at sea 🇺🇸🌊



US CENTCOM has successfully launched a one way attack drone from a ship for the first time on December 16.



The LUCAS drone can be deployed using multiple launch methods, marking a major leap in naval strike capability. pic.twitter.com/VvorOuNLRB December 18, 2025

Με κόστος μόλις 30.000 ευρώ ανά κομμάτι, είναι σημαντικά φθηνότερο από το πιο προηγμένο MQ-9 Reaper, το οποίο κοστίζει έως και 34 εκατομμύρια ευρώ και είναι επαναχρησιμοποιούμενο.

