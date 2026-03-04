Για επιχειρήσεις διάρκειας μίας έως δύο εβδομάδων εντός του Ιράν προετοιμάζεται ο ισραηλινός στρατός, σχεδιάζοντας να πλήξει χιλιάδες επιπλέον στόχους του καθεστώτος και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Απώτερος σκοπός είναι η συστηματική αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος και της στρατιωτικής του υποδομής.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πιστεύουν επίσης ότι τα κράτη του Κόλπου που έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν ενδέχεται τελικά να ενταχθούν στην επιθετική εκστρατεία (χθες κυκλοφόρησαν σενάρια περί ετοιμασιών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας), αν και επί του παρόντος επικεντρώνονται σε αμυντικές ενέργειες όπως η αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones.

The IDF says Israeli airstrikes have taken out 300 Iranian missile launchers since the start of the current conflict.



"As part of the offensive effort, the air force continues to launch continuous waves of strikes against the Iranian regime's ballistic missile arrays and [air]… pic.twitter.com/62xy3luzuE — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 3, 2026

Ο συντονισμός ΗΠΑ και Ισραήλ για τους στόχους στο Ιράν

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό στην κοινή εκστρατεία κατά του Ιράν, για την αποτελεσματική κατανομή των εργασιών τόσο γεωγραφικά όσο και με βάση τους τύπους στόχων και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός έχει αναλάβει τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον των ιρανικών βαλλιστικών πυραυλικών εκτοξευτών και άλλων στρατιωτικών υποδομών στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

״בביצוע, קיבלתי, אלפא״; חיל-האוויר ממשיך ליירט כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן:



מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל-האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-100 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל. pic.twitter.com/34LCqUTD1H — Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026

Την μίδια στιγμή, ο αμερικανικός στρατός έχει αναλάβει τη στόχευση των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο νότιο Ιράν, καθώς οι περιοχές αυτές χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυραύλων μικρότερης εμβέλειας, με στόχο τις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Σύμφωνα με την κατανομή των στόχων, οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την καταστροφή του ιρανικού ναυτικού. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί σε άλλους στόχους, βασισμένο στο στρατηγικό του πλεονέκτημα, όπως είναι οι θέσεις του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βασίζεται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό στις ικανότητες αεροπορικού ανεφοδιασμού του αμερικανικού στρατού, ο οποίος διαθέτει περίπου 10 φορές περισσότερα τέτοια αεροσκάφη από ό,τι το Ισραήλ. Δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού των ΗΠΑ έχουν σταθμεύσει στο Ισραήλ εν μέσω της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, η τρέχουσα σύγκρουση αποτελεί τον πρώτο πλήρους κλίμακας κοινό πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν, μετά από εκτενή κοινή σχεδίαση τους τελευταίους μήνες.

Εντός της σύγκρουσης λειτουργούν «κοινές ομάδες» τόσο στο Ισραήλ όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες συντονίζουν τις πληροφορίες, τους στόχους και την άμυνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Στρατού. Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σταθμεύσει στο Ισραήλ. «Αυτός είναι ένας πόλεμος που γίνεται στην αγγλική γλώσσα», δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

