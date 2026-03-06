Ο Ισμαήλ Καανί δεν επεδίωξε ποτέ τη λάμψη των προβολέων που απολάμβανε ο προκάτοχός του, Κασέμ Σολεϊμανί. Γεννημένος στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στην ιερή πόλη Μασχάντ, ο Καανί σφυρηλατήθηκε μέσα στις φλόγες του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, όπου και ανέπτυξε μια βαθιά προσωπική φιλία με τον Σολεϊμανί. Ενώ ο κόσμος γνώριζε τον Σολεϊμανί ως τον αρχιτέκτονα της ιρανικής επιρροής στον αραβικό κόσμο, ο Καανί λειτουργούσε επί δεκαετίες ως ο τεχνοκράτης των επιχειρήσεων, εστιάζοντας κυρίως στα ανατολικά σύνορα του Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Η μοίρα του άλλαξε ριζικά τον Ιανουάριο του 2020. Όπως αναφέρει το BBC, ο Καανί διορίστηκε επικεφαλής της Δύναμης Κουντς μόλις λίγες ώρες μετά την αμερικανική επίθεση με drone που σκότωσε τον Σολεϊμανί στη Βαγδάτη. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο Καανί δεν ήταν παρών στο μοιραίο κομβόι του 2020. Η απουσία του από το σημείο εκείνο ήταν στρατηγικής σημασίας, καθώς το πρωτόκολλο των Φρουρών της Επανάστασης επιτάσσει τη φυσική απόσταση μεταξύ των δύο κορυφαίων ηγετών για τη διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης.

Η πρόκληση που αντιμετώπισε ήταν τεράστια, καθώς έπρεπε να διατηρήσει τη συνοχή του «Άξονα της Αντίστασης» χωρίς να διαθέτει το χάρισμα ή τα άπταιστα αραβικά του προκατόχου του. Η διαδρομή του παρέμεινε σχετικά σταθερή μέχρι το φθινόπωρο του 2024, όταν η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ τον έφερε στο επίκεντρο ενός σκοτεινού θρίλερ. Μετά τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό, ο Καανί ταξίδεψε στον Λίβανο για να συντονίσει τις επόμενες κινήσεις της Χεζμπολάχ. Στις αρχές Οκτωβρίου, μετά από έναν σφοδρό ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα ίχνη του χάθηκαν εντελώς.

Τότε ξεκίνησε ένας καταιγισμός πληροφοριών από διεθνή μέσα. Σύμφωνα με τους Times of Israel και το αραβικό δίκτυο Sky News Arabia, ο Καανί θεωρήθηκε αρχικά νεκρός ή σοβαρά τραυματισμένος, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι επρόκειτο να παρευρεθεί σε συνάντηση με τον Χασέμ Σαφιεντίν, τον πιθανό διάδοχο του Νασράλα, τη στιγμή της επίθεσης. Το γεγονός ότι επέζησε, ενώ ολόκληρη η ηγεσία της Χεζμπολάχ εξοντώθηκε, πυροδότησε ακραίες υποψίες στους κόλπους της Τεχεράνης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Middle East Eye μετέδωσε τότε μια συγκλονιστική πληροφορία, επικαλούμενο πηγές από το εσωτερικό του Ιράν: ο Καανί φερόταν να βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό και ανάκριση. Οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούσαν το ενδεχόμενο μιας βαθιάς ισραηλινής διείσδυσης στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, αναρωτώμενες πώς το Ισραήλ γνώριζε με τέτοια ακρίβεια τις κινήσεις όλων των ηγετών. Η καχυποψία εντάθηκε από το γεγονός ότι ο Καανί «τη γλίτωσε» την τελευταία στιγμή από το χτύπημα στο καταφύγιο του Σαφιεντίν, καθώς φέρεται να ακύρωσε την παρουσία του λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.

Η αβεβαιότητα έληξε στα μέσα Οκτωβρίου 2024, όταν ο Καανί επανεμφανίστηκε δημόσια στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Αμπάς Νιλφορουσάν. Αν και η εμφάνισή του διέψευσε τα σενάρια περί θανάτου, οι αναλυτές του Reuters επισημαίνουν ότι το πλήγμα στο γόητρό του και οι σκιές γύρω από την ασφάλεια των επικοινωνιών του παραμένουν.

Σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «The National», ο στρατηγός Ισμαήλ Καανί φέρεται να εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Μοσάντ.

Οι ανεπιβεβαίωτες αυτές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Καανί, παρά το γεγονός ότι είχε καταφέρει να επιβιώσει από προηγούμενους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ όντας στο πλευρό του Αλί Χαμενεΐ, τελικά στοχοποιήθηκε εσωτερικά ως υπαίτιος για τη διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στις πρόσφατες επιτυχείς επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά του «Άξονα της Αντίστασης».

