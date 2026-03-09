Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό της μακρόχρονης ποινικής υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Turkiye Halk Bankasi AS (Halkbank), η οποία κατηγορούνταν για παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Η συμφωνία αναστολής δίωξης μεταξύ των ΗΠΑ και της Halkbank κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Τέτοιου τύπου συμφωνίες δίνουν συνήθως τη δυνατότητα στους εισαγγελείς να «παγώσουν» μια ποινική διαδικασία, με την προοπτική η υπόθεση να κλείσει οριστικά στο μέλλον, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένοι όροι.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τον ομοσπονδιακό δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν, ο οποίος καλείται να εξετάσει το θέμα σε ακροαματική διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Halkbank θα πρέπει να προσλάβει ανεξάρτητο ειδικό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος θα αξιολογήσει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η ίδια η Halkbank διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν πρόκειται να παραδεχθεί ποινική ευθύνη ούτε θα καταβάλει δικαστικά ή διοικητικά πρόστιμα.

«Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη χρηματοοικονομική δομή της τράπεζάς μας, χάρη στη διεύρυνση της πρόσβασής μας σε διεθνείς πόρους χρηματοδότησης, στο δίκτυο ανταποκρινόμενων τραπεζών και στις διεθνείς αγορές», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η μετοχή της Halkbank ενισχύθηκε κατά 10% στο κλείσιμο της αγοράς στην Κωνσταντινούπολη.

Η υπόθεση που ξεκίνησε το 2019 είχε εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε θέσει το θέμα στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια είχε δηλώσει ότι η Άγκυρα ανέμενε την επίλυση της υπόθεσης.

Σε επιστολή προς τον δικαστή Μπέρμαν, οι αμερικανικές αρχές επικαλέστηκαν και τον πρόσφατο ρόλο της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων. «Το μοναδικό και σημαντικό δημόσιο συμφέρον που συνδέεται με την υποστήριξη της απελευθέρωσης των ομήρων επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση της κυβέρνησης για τον κατάλληλο τρόπο επίλυσης της υπόθεσης», έγραψε ο εισαγγελέας του Μανχάταν Τζέι Κλέιτον σε επιστολή της 6ης Μαρτίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Η Halkbank είχε κατηγορηθεί για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα που συνδέονταν με ένα φερόμενο σχέδιο βοήθειας προς το Ιράν ώστε να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. Η υπόθεση εκκρεμούσε για χρόνια, περιλαμβάνοντας και προσφυγές σχετικά με το εάν η τράπεζα, ως οργανισμός που ανήκει κατά πλειοψηφία στο τουρκικό κράτος, απολαμβάνει ασυλία από ποινικές διώξεις. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή της Halkbank τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, πρώην στέλεχος της τράπεζας, ο Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, είχε κατηγορηθεί ξεχωριστά και καταδικάστηκε το 2018 μετά από δίκη με ενόρκους. Ο ιρανοτουρκικής καταγωγής επιχειρηματίας Ρεζά Ζαράμπ είχε επίσης ομολογήσει την ενοχή του για τις κατηγορίες και κατέθεσε ως μάρτυρας εναντίον του Ατίλα.

Η υπόθεση είναι γνωστή ως United States v. Turkiye Halk Bankasi AS (15-cr-867) και εκδικάζεται στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

