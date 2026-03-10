Την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε μια πολεμική σύγκρουση χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική διατύπωσε μιλώντας στο EΡΤnews ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council. Όπως ανέφερε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη, καθώς δεν είναι σαφές ποιος είναι ο τελικός στόχος της αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Πόλεμος χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο»

Ο κ. Ζεμενίδης εμφανίστηκε επικριτικός για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση ούτε προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. «Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η στρατηγική και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Οι δηλώσεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα και αυτό δημιουργεί πολιτικά και θεσμικά ζητήματα στις ΗΠΑ», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει την κήρυξη πολέμου, ενώ επεσήμανε ότι και άλλοι πρόεδροι στο παρελθόν έχουν εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς τυπική έγκριση.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι συχνά εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες εκτιμήσεις για τη διάρκεια των πολέμων, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται στην πράξη.

Αύξηση στις τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ

Ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC ανέφερε επίσης ότι οι πολεμικές εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την αμερικανική οικονομία. Όπως είπε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταγράφηκε αύξηση περίπου 0,50 δολαρίων ανά γαλόνι στη βενζίνη σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κριτική για την υπόθεση της Halkbank

Ο κ. Ζεμενίδης εξέφρασε έντονη ανησυχία και για την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης της Halkbank, η οποία κατηγορούνταν ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει αμερικανικές κυρώσεις.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση να μην επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα.

«Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις στην ιστορία των αμερικανικών κυρώσεων και τελικά κλείνει χωρίς πρόστιμο ή συμβολική τιμωρία», ανέφερε.

Αντιδράσεις για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα

Ο Έντι Ζεμενίδης σχολίασε και την αποστολή F‑16 Fighting Falcon από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «παράνομη».

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δοκιμάσει τα όρια της ανοχής της Ουάσιγκτον.

Σημαντικό μήνυμα από την επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο

Αναφερόμενος στην κοινή παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Κύπρο, ο Ζεμενίδης σημείωσε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Την ίδια στιγμή, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν διακρίνεται αντίστοιχη πρωτοβουλία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Βλέπουμε τη Γαλλία να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, ενώ από την αμερικανική πλευρά δεν υπάρχει ακόμη σαφής στρατηγική για την περιοχή», ανέφερε.