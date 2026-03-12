«Dirty Kim»… Εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών επισκέφθηκαν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, και η ανήλικη κόρη του Κιμ Γιου Αε. Πατέρας και κόρη έκαναν δοκιμαστικές βολές, με τον Κιμ να παίρνει χολιγουντιανές πόζες… αλά «Βρόμικου Χάρι» στον φακό.

Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (KCNA) ο Κιμ και η κόρη του φαίνονται να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια να πυροβολούν με διάφορων τύπων όπλα. Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ δοκίμασε ένα νέο πιστόλι που μπήκε πρόσφατα σε παραγωγή, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικό».

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Κιμ δήλωσε ότι «το εργοστάσιο είναι ζωτικής σημασίας για την προμήθεια πιστολιών και άλλων ελαφρών όπλων στον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας και ζήτησε την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και την εγκατάσταση πιο σύγχρονων γραμμών παραγωγής».

Το κορίτσι, φαίνεται πως προωθείται για διάδοχος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, καθώς συνοδεύει συχνά τον πατέρα της σε διάφορα σημαντικά γεγονότα, όπως παρελάσεις, εκτοξεύσεις πυραύλων και εγκαίνια κομβικών υποδομών. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν πιθανότατα την προορίζει ως διάδοχό του.

Την Τετάρτη, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, και πάλι συνοδευόμενος από την ανήλικη κόρη του, επέβλεψαν δοκιμές στρατηγικών πυραύλων κρουζ που εκτοξεύθηκαν από το αντιτορπιλικό Choe Hyon στο οποίο είχαν επιβιβαστεί.

