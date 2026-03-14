Το νησί Χαργκ, βασικός κόμβος για τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ιράν, βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο αμερικανικών επιθέσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο οι στρατηγικές του υποδομές παρέμειναν ανέπαφες.

Η Τεχεράνη στηρίζεται στο νησί για το 96% των εξαγωγών πετρελαίου της, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του για την ιρανική οικονομία.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι οι αμερικανικές επιδρομές στο νησί δεν προκάλεσαν ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Το Χαργκ: Το «πολύτιμο κόσμημα» της ιρανικής οικονομίας

Το νησί Χαργκ, που βρίσκεται κοντά στο βόρειο άκρο του Κόλπου, δίπλα στην πόλη Μπουσέρ του Ιράν, είναι από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σημεία για τη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε ως το «πολύτιμο κόσμημα» του Ιράν, και όχι άδικα, αφού αποτελεί τον βασικό κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island… Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P March 13, 2026

Αυτό το μικρό νησί είναι υπεύθυνο για την αποστολή περίπου του 96% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, που μεταφέρονται μέσω τάνκερ διαμέσου του Κόλπου και του Στενού του Ορμούζ, και στη συνέχεια κατευθύνονται προς παγκόσμιες αγορές, περιλαμβανομένης της Κίνας.

Με δεδομένο το μέγεθος των εξαγωγών του, το Χαργκ συνιστά έναν κρίσιμο πυλώνα της ιρανικής οικονομίας και του ενεργειακού τομέα της χώρας.

Kharg Island is considered Iran's "crown jewel" and its primary oil lifeline, located about 20 miles off its southwest coast in the Persian Gulf.



The attack focused on "every MILITARY target" on the island, rather than the vast oil infrastructure, aiming to neutralize the threat… pic.twitter.com/q0vna0lEPA — The Bruiser (@DrHoosierHermit) March 14, 2026

Η στρατηγική σημασία των πετρελαϊκών υποδομών του νησιού

Το Χαργκ φιλοξενεί 55 δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου, με συνολική ικανότητα πάνω από 34 εκατομμύρια βαρέλια. Παρά τις επιθέσεις, οι δεξαμενές παραμένουν άθικτες και συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία φόρτωσης τάνκερ. Μάλιστα, μια υπερδεξαμενή VLCC ολοκλήρωσε πρόσφατα φόρτωση 2 εκατομμυρίων βαρελιών στο νησί, ενώ και άλλοι μικρότεροι τάνκερ φορτώνονται ή μόλις ελλιμενίστηκαν στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το νησί φορτώνει αδιάκοπα τάνκερ με πετρέλαιο από την αρχή του πολέμου πριν από δύο εβδομάδες, ενισχύοντας τη σημασία του για τις εξαγωγές του Ιράν. Αν και το Χαργκ διαθέτει και θαλάσσια παραγωγή πετρελαίου, η πλειονότητα της παραγωγής προέρχεται από τις σωληνώσεις του ηπειρωτικού Ιράν, οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές του νησιού.

Before everyone gets carried away with the bombing of Kharg Island, there are a few things to know:



– It's got a military presence like everything else in Iran. That's what was struck. They'll most likely get replaced ASAP from the mainland.



– It also has 55 crude oil storage… pic.twitter.com/0uajppHA1h — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 14, 2026

Το Χαργκ είναι κρίσιμο για την παραγωγή πετρελαίου, καθώς το νησί άρχισε να εξάγει πετρέλαιο το 1960 και κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει εξαγωγές που έφταναν τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στην κορύφωση της παραγωγής το 1976, το Ιράν έφτασε τα 6.6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Το 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της TankerTrackers.com, το Χαργκ αντιπροσώπευε το 96% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, με 1.538 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τα 1.605 εκατομμύρια βαρέλια συνολικά.

Οι αμερικανικές επιθέσεις και οι στρατηγικές επιπτώσεις

Με τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτίθενται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, η κατάσταση εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Εάν, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν στρατιωτικές υποδομές στο Χαργκ, αυτό ανοίγει τον δρόμο για μια ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο νησί.

Αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να το καταλάβουν, θα αποκτήσουν έλεγχο πάνω σε έναν ζωτικής σημασίας κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Η αμερικανική στρατηγική: Περιορισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου

Αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να επιτύχουν τον έλεγχο του Χαργκ, θα αποκτήσουν έναν ασφυκτικό έλεγχο πάνω στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Τεχεράνης να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ενδεχομένως μειώνοντας τα έσοδά της από το πετρέλαιο. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το Ιράν, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο ως πηγή εσόδων.

Εάν η Αμερική καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό της το Χαργκ, δεν θα αποκτήσει μόνο τον έλεγχο μιας σημαντικής οικονομικής πηγής για το Ιράν, αλλά και την ικανότητα να αποκόψει τη χώρα από τη διεθνή πετρελαϊκή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες τόσο για την ιρανική οικονομία όσο και για τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Η σημασία του Χαργκ για το Ιράν είναι τεράστια, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Παρά τις επιθέσεις που το Ιράν υπέστη, το νησί έχει δείξει την ικανότητά του να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες. Το νησί, το οποίο υπήρξε στόχος επιθέσεων από τον Σαντάμ Χουσείν πριν 40 χρόνια, παρέμεινε λειτουργικό και κατάφερε να συνεχίσει τις εξαγωγές του παρά την καταστροφή πολλών δεξαμενών πετρελαίου.

