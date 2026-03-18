Οι στοχευμένες επιθέσεις έχουν πλήξει τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά στελέχη, ενώ η ένταση στην περιοχή συνεχώς αυξάνεται, καθώς η Μέση Ανατολή έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο σφοδρών συγκρούσεων και με την αγωνία στο κόκκινο υπό τον φόβο μιας γενίκευσης της σύγκρουσης, χωρίς επιστροφή.



Ωστόσο, για την ώρα, στο Τελ Αβίβ πανηγυρίζουν καθώς τα κορυφαία στελέχη της Τεχεράνης φέρεται να μην μπορούν να γλιτώσουν από τις επιχειρήσεις ακριβείας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και ένα τρομακτικά προωθημένο δίκτυο πληροφοριών εντός Ιράν, το οποίο έχει καταστήσει τις επιχειρήσεις αποτελεσματικές.

Ακολουθούν, μέρα τη μέρα, οι επιχειρήσεις που οδήγησαν από την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μέχρι και τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του υπουργού Πληροφοριών του καθεστώτος,



With each elimination, the IDF is continuing in our mission to dismantle the core of the Iranian terror regime. pic.twitter.com/HGOvV4qi8a — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

28 Φεβρουαρίου: Η πρώτη μεγάλη επίθεση

Την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σκοτώθηκαν επτά ανώτεροι αξιωματούχοι της άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών, ενώ συνολικά στοχεύτηκαν 30 κορυφαία στελέχη.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο σύμβουλος ασφαλείας Αλί Σαμχάνι, ο διοικητής του των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Μοχάμαντ Πακπούρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αμπντολραχίμ Μουσάβι, και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζάντε.

Επίσης, σκοτώθηκαν ο επικεφαλής στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, Μοχάμαντ Σιράζι, ο επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών Σαλέχ Ασάντι, καθώς και ανώτατα στελέχη του SPND, του οργανισμού έρευνας πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Ali Khamenei has been killed, the Islamic regime state television reports. pic.twitter.com/tNXuDbXsyP — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

3 Μαρτίου: Αλλαγές στην ηγεσία της Άμυνας

Στις 3 Μαρτίου, ο Ματζίντ ιμπν αλ-Ρεζά, που είχε μόλις διοριστεί αντικαταστάτης του Αζίζ Νασιρζαντέ ως υπουργός Άμυνας, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, αναφέρει το Αxios.

🔴ELIMINATED: Ali Muslim Tabaja, a senior commander of the Iranian Imam Hossein Division.



Tabaja was a key figure who held a series of military roles both within Hezbollah and within the division.



The Imam Hussein Division is a military force used by the Iranian Quds Force to… pic.twitter.com/R6bJ0KLUWe — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Την ίδια μέρα, ο Ρεζά Καζαέι, υψηλόβαθμο στέλεχος της ελίτ Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε επίθεση στη Βηρυτό του Λιβάνου.

Επιθέσεις στη Βηρυτό στις 8 και 12 Μαρτίου

Μια στοχευμένη ισραηλινή επιδρομή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στη Βηρυτό σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχους του IRGC στις 8 Μαρτίου. Οι νεκροί περιλαμβάνουν τον οικονομικό αξιωματούχο Μζίντ Χασίνι, τον επικεφαλής πληροφοριών του Σώματος του Λιβάνου, Αλί Ρεζά Μπι-Αζάρ, τον επικεφαλής πληροφοριών του Σώματος της Παλαιστίνης, Άχμαντ Ρασουλί και τον αξιωματικό πληροφοριών, Χοσεΐ Αχμαντλού.

The mastermind of the Iran massacre Ali Larijani will be buried alongside his son, Dr. Morteza Larijani today pic.twitter.com/ZyeLdjxQYg — Open Source Intel (@Osint613) March 18, 2026

Ο Αμπού Νταρ Μοχαμάντι, διοικητής επιχειρήσεων της μονάδας πυραύλων του IRGC εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στις 12 Μαρτίου.

Η επίθεση αυτή έδειξε την ικανότητα του Ισραήλ να επεκτείνει τα χτυπήματα σε παρακλάδια του IRGC που λειτουργούν στο εξωτερικό.

17 Μαρτίου: Στοχευμένη επίθεση κατά Λαριτζανί και Σολεϊμανί

Κορυφαία στιγμή των ισραηλινών επιχειρήσεων ήταν αυτή της επίθεσης της 17ης Μαρτίου, όπου οι Ισραηλινοί εξόντωσαν τον Νο2 της ιρανικής ηγεσίας και de Facto ηγέτη, Αλί Λαριτζανί στο κρησφύγετό του στην Τεχεράνη, μαζί με τον γιο του.

🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.



Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Στην ίδια σειρά επιθέσεων σκοτώθηκαν ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, ο αναπληρωτής του Σεΐντ Καρίσι, καθώς και ο αρχηγός της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, εξουδετερώνοντας συνολικά τέσσερις κορυφαίους αξιωματούχους.

18 Μαρτίου: Εξόντωση του Ισμαΐλ Χατίμπ

Τέλος, σήμερα, ο Ισμαΐλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών του καθεστώτος, φέρεται να ήταν ο τελευταίος κορυφαίος στόχος των ισραηλινών επιθέσεων.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε ότι «η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν κλιμακώνεται -σκοτώθηκε απόψε και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, Χατίμπ. Ο πρωθυπουργός και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τον Ισραηλινό Στρατό να εξουδετερώσει κάθε Ιρανό αξιωματούχο για τον οποίο έχει κλείσει ο κύκλος -χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση».

Σύμφωνα με τον Κατζ, ο Χατίμπ «ήταν υπεύθυνος για το σύστημα δολοφονιών και εσωτερικής καταστολής του καθεστώτος στο Ιράν και για την προώθηση απειλών στο εξωτερικό. Η πολιτική του Ισραήλ είναι σαφής και κατηγορηματική: Κανείς στο Ιράν δεν έχει ασυλία και όλοι βρίσκονται στο στόχαστρο».

🔴ELIMINATED: Esmaeil Khatib, the Iranian terrorist regime Minister of Intelligence, in a targeted strike in Tehran.



Khatib played a significant role during the recent protests throughout Iran, including the arrest & killing of protestors and led terrorist activities against… pic.twitter.com/654lpYCZ1c — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2026

Υπηρετούσε ως υπουργός Πληροφοριών από το 2021, έχοντας στενές σχέσεις με τη ρητορική και την ηγεσία της ιρανικής κυβέρνησης. Ο Χατίμπ, μάλιστα, συνδέθηκε έντονα με τον Αλί Χαμενεΐ ως ένας από τους στενότερους συνεργάτες του.

❌ تداوم سلسله حذف‌ها: ارتش اسرائیل اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات رژیم تروریستی ایران، را در تهران به هلاکت رساند



⭕️ خطیب در مقام وزیر اطلاعات، نقش قابل‌توجهی در هدایت بازداشت‌ها و کشتار معترضان و نیز شکل‌دهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران ایفا کرد. به… pic.twitter.com/SYxYF91ML1 — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 18, 2026

Παραμένει πάντα στο στόχαστρο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Iran's state TV called Mojtaba Khamenei "Jaanbaz [injured war veteran] of Ramadan", apparently suggesting he's been wounded in the ongoing war.



It also claimed that Mojtaba is fluent in English, and has completed psychology and psychoanalysis specialized courses and is… pic.twitter.com/a3RzBAA2V4 — Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2026

Οι επιθέσεις αυτές αποδυναμώνουν σταδιακά την ηγεσία της Τεχεράνης και εντείνουν την αβεβαιότητα στην περιοχή, ενώ το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να συνεχίσει τα στοχευμένα χτυπήματα.

