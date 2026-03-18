Οι στοχευμένες επιθέσεις έχουν πλήξει τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά στελέχη, ενώ η ένταση στην περιοχή συνεχώς αυξάνεται, καθώς η Μέση Ανατολή έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο σφοδρών συγκρούσεων και με την αγωνία στο κόκκινο υπό τον φόβο μιας γενίκευσης της σύγκρουσης, χωρίς επιστροφή.
Ωστόσο, για την ώρα, στο Τελ Αβίβ πανηγυρίζουν καθώς τα κορυφαία στελέχη της Τεχεράνης φέρεται να μην μπορούν να γλιτώσουν από τις επιχειρήσεις ακριβείας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και ένα τρομακτικά προωθημένο δίκτυο πληροφοριών εντός Ιράν, το οποίο έχει καταστήσει τις επιχειρήσεις αποτελεσματικές.
Ακολουθούν, μέρα τη μέρα, οι επιχειρήσεις που οδήγησαν από την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μέχρι και τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του υπουργού Πληροφοριών του καθεστώτος,
28 Φεβρουαρίου: Η πρώτη μεγάλη επίθεση
Την πρώτη ημέρα των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σκοτώθηκαν επτά ανώτεροι αξιωματούχοι της άμυνας και των μυστικών υπηρεσιών, ενώ συνολικά στοχεύτηκαν 30 κορυφαία στελέχη.
Μεταξύ των νεκρών ήταν ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο σύμβουλος ασφαλείας Αλί Σαμχάνι, ο διοικητής του των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Μοχάμαντ Πακπούρ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αμπντολραχίμ Μουσάβι, και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζάντε.
Επίσης, σκοτώθηκαν ο επικεφαλής στρατιωτικός γραμματέας του Χαμενεΐ, Μοχάμαντ Σιράζι, ο επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών Σαλέχ Ασάντι, καθώς και ανώτατα στελέχη του SPND, του οργανισμού έρευνας πυρηνικών όπλων του Ιράν.
3 Μαρτίου: Αλλαγές στην ηγεσία της Άμυνας
Στις 3 Μαρτίου, ο Ματζίντ ιμπν αλ-Ρεζά, που είχε μόλις διοριστεί αντικαταστάτης του Αζίζ Νασιρζαντέ ως υπουργός Άμυνας, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, αναφέρει το Αxios.
Την ίδια μέρα, ο Ρεζά Καζαέι, υψηλόβαθμο στέλεχος της ελίτ Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε επίθεση στη Βηρυτό του Λιβάνου.
Επιθέσεις στη Βηρυτό στις 8 και 12 Μαρτίου
Μια στοχευμένη ισραηλινή επιδρομή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στη Βηρυτό σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχους του IRGC στις 8 Μαρτίου. Οι νεκροί περιλαμβάνουν τον οικονομικό αξιωματούχο Μζίντ Χασίνι, τον επικεφαλής πληροφοριών του Σώματος του Λιβάνου, Αλί Ρεζά Μπι-Αζάρ, τον επικεφαλής πληροφοριών του Σώματος της Παλαιστίνης, Άχμαντ Ρασουλί και τον αξιωματικό πληροφοριών, Χοσεΐ Αχμαντλού.
Ο Αμπού Νταρ Μοχαμάντι, διοικητής επιχειρήσεων της μονάδας πυραύλων του IRGC εντός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στις 12 Μαρτίου.
Η επίθεση αυτή έδειξε την ικανότητα του Ισραήλ να επεκτείνει τα χτυπήματα σε παρακλάδια του IRGC που λειτουργούν στο εξωτερικό.
17 Μαρτίου: Στοχευμένη επίθεση κατά Λαριτζανί και Σολεϊμανί
Κορυφαία στιγμή των ισραηλινών επιχειρήσεων ήταν αυτή της επίθεσης της 17ης Μαρτίου, όπου οι Ισραηλινοί εξόντωσαν τον Νο2 της ιρανικής ηγεσίας και de Facto ηγέτη, Αλί Λαριτζανί στο κρησφύγετό του στην Τεχεράνη, μαζί με τον γιο του.
Στην ίδια σειρά επιθέσεων σκοτώθηκαν ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, ο αναπληρωτής του Σεΐντ Καρίσι, καθώς και ο αρχηγός της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, εξουδετερώνοντας συνολικά τέσσερις κορυφαίους αξιωματούχους.
18 Μαρτίου: Εξόντωση του Ισμαΐλ Χατίμπ
Τέλος, σήμερα, ο Ισμαΐλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών του καθεστώτος, φέρεται να ήταν ο τελευταίος κορυφαίος στόχος των ισραηλινών επιθέσεων.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε ότι «η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν κλιμακώνεται -σκοτώθηκε απόψε και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, Χατίμπ. Ο πρωθυπουργός και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τον Ισραηλινό Στρατό να εξουδετερώσει κάθε Ιρανό αξιωματούχο για τον οποίο έχει κλείσει ο κύκλος -χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση».
Σύμφωνα με τον Κατζ, ο Χατίμπ «ήταν υπεύθυνος για το σύστημα δολοφονιών και εσωτερικής καταστολής του καθεστώτος στο Ιράν και για την προώθηση απειλών στο εξωτερικό. Η πολιτική του Ισραήλ είναι σαφής και κατηγορηματική: Κανείς στο Ιράν δεν έχει ασυλία και όλοι βρίσκονται στο στόχαστρο».
Υπηρετούσε ως υπουργός Πληροφοριών από το 2021, έχοντας στενές σχέσεις με τη ρητορική και την ηγεσία της ιρανικής κυβέρνησης. Ο Χατίμπ, μάλιστα, συνδέθηκε έντονα με τον Αλί Χαμενεΐ ως ένας από τους στενότερους συνεργάτες του.
Παραμένει πάντα στο στόχαστρο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος φέρεται να έχει τραυματιστεί.
Οι επιθέσεις αυτές αποδυναμώνουν σταδιακά την ηγεσία της Τεχεράνης και εντείνουν την αβεβαιότητα στην περιοχή, ενώ το Ισραήλ δείχνει αποφασισμένο να συνεχίσει τα στοχευμένα χτυπήματα.