Ψυχολογικό πόλεμο, πέραν των άλλων του επιθέσεων, διεξάγει το Ισραήλ στην προσπάθεια να ανατρέψει το καθεστώς της Τεχεράνης. Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ πραγματοποιούν απειλητικά τηλεφωνήματα προς τα στελέχη των ιρανικών δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.

Τα τηλεφωνήματα φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας του Ισραήλ για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εξέγερσης που θα ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία, αποδυναμώνοντας το ηθικό του προσωπικού δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών σωμάτων ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης, της πολιτοφυλακής Μπασίτζ και των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων.

Η Wall Street Journal μεταφέρει, μάλιστα, μια τέτοια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ ενός πράκτορα της Μοσάντ και ενός διοικητή της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ισραηλινός πράκτορας ακούγεται να λέει στα φαρσί: «Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Βρίσκεσαι στη μαύρη λίστα μας και έχουμε όλες τις πληροφορίες για σένα», με τον ιρανό διοικητή να απαντά: «Εντάξει».

Ο πράκτορας φέρεται να προέτρεψε τον αξιωματικό να στηρίξει τον λαό ή τουλάχιστον να μην σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση εξέγερσης κατά του καθεστώτος: «Σου τηλεφώνησα για να σε προειδοποιήσω εκ των προτέρων ότι πρέπει να σταθείς στο πλευρό του λαού σου… αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι ίδια με του ηγέτη σου»

«Αδερφέ, στο ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου. Είμαι ήδη τελειωμένος άνθρωπος. Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» φέρεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να απάντησε ο Ιρανός αξιωματικός.

Οι επιθέσεις σε απλούς αξιωματικούς

Πέρα από τα τηλεφωνήματα, το Ισραήλ πραγματοποιεί και επιθέσεις με στόχο απλούς αξιωματικούς στο πλαίσιο του καταμερισμού ρόλων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, όπου οι πρώτες στοχεύουν τη «στρατιωτική και βιομηχανική ισχύ» του καθεστώτος, ενώ το Ισραήλ επικεντρώνεται στις «δομές εσωτερικού ελέγχου».

Αυτό ξεκίνησε με επιθέσεις σε κέντρα διοίκησης και στη συνέχεια σε γήπεδα για τα οποία οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών διατείνονται ότι χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά σημεία συγκέντρωσης για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με την Wall Street Journal να παρατηρεί ότι τα πλήγματα σε αυτά τα στάδια ήταν από τα πιο θανατηφόρα μέχρι στιγμής στον πόλεμο.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ φέρεται να έστρεψε την προσοχή του σε μεμονωμένα σημεία ελέγχου και μπλόκα που λειτουργούν μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ χρησιμοποιώντας drones.

Τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία ελέγχου στοχοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη, μεταξύ άλλων στον αυτοκινητόδρομο Imam Reza και στην οδό Shahed στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. Την Κυριακή το βράδυ, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν 11 σημεία ελέγχου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλές από τις επιθέσεις καθοδηγήθηκαν από πληροφορίες απλών Ιρανών πολιτών.

Το Ισραήλ έχει επίσης πλήξει αποθήκες της αστυνομίας, καταστρέφοντας εξοπλισμό και οχήματα σύμφωνα με λίστες στόχων που αναφέρονται στο δημοσίευμα. Οι μονάδες με μοτοσικλέτες — που ήταν κρίσιμες για την καταστολή διαδηλώσεων — αποτέλεσαν επίσης στόχο της ισραηλινής αεροπορίας.

