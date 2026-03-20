Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει μέσα σε μόλις τρεις μήνες άλλους 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση πείνας, εκτινάσσοντας την παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (WFP).

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι αν η σύγκρουση συνεχιστεί έως τα μέσα του 2026 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν θα έχουν επαρκή πρόσβαση σε τροφή μπορεί να φθάσει τα 363 εκατομμύρια, από τα 318 που είναι σήμερα.

Όπως αναφέρει το LiveScience, το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν ο παγκόσμιος αριθμός των ανθρώπων χωρίς επαρκεί τροφή είχε ανέλθει στα 349 εκατομμύρια.

«Εάν αυτή η σύγκρουση συνεχιστεί, θα προκαλέσει κραδασμούς σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Καρλ Σκάου, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του WFP.

«Οι οικογένειες που ήδη δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το επόμενο γεύμα τους θα πληγούν περισσότερο. Χωρίς μια επαρκώς χρηματοδοτημένη ανθρωπιστική παρέμβαση, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει καταστροφή για εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στο χείλος του γκρεμού».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει από τις 2 Μαρτίου, εμποδίζοντας το εμπόριο βασικών εμπορευμάτων όπως το πετρέλαιο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα λιπάσματα. Η άνοδος των τιμών ασκεί πίεση σε περιοχές που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και καυσίμων, με τις χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής να είναι οι πιο ευάλωτες. Ειδικά οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής που αυτή την περίοδο μπαίνουν στην εποχή της σποράς, ανέφερε ο Σκάου, προσθέτοντας ότι περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων λιπασμάτων διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο

Το WFP υπολόγισε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στην παγκόσμια πείνα μετρώντας τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια διατροφή που παρέχει 2.100 θερμίδες την ημέρα. Στη συνέχεια, μοντελοποίησε τον τρόπο με τον οποίο μια παρατεταμένη διαταραχή στις τιμές του πετρελαίου – που θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο – θα επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων. Οι αναλυτές υπολόγισαν τον αντίκτυπο με βάση την εξάρτηση κάθε χώρας από εισαγόμενα τρόφιμα και ενέργεια και τον αριθμό των ανθρώπων που δεν θα μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά μια διατροφή με επαρκή ενεργειακή αξία.

Η περιοχή με τη μεγαλύτερη αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, όπως διαπίστωσαν, ήταν η Ασία, όπου εκτιμάται ότι θα πεινάσουν 9,1 εκατομμύρια άνθρωποι – μια αύξηση της τάξης του 24%.

Η επισιτιστική ανασφάλεια που θα προκύψει από τον πόλεμο θα επηρεάσει περίπου 17,7 εκατομμύρια ανθρώπους στην ανατολική και νότια Αφρική, 2,2 εκατομμύρια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 5,2 εκατομμύρια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και 10,4 εκατομμύρια στην Κεντρική Αφρική – συνολικά επιπλέον 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 363 εκατομμύρια.

«Αυτό θα οδηγούσε τα επίπεδα της παγκόσμιας πείνας σε ιστορικό υψηλό, και είναι μια τρομερή, τρομερή προοπτική», δήλωσε ο Σκάου.

