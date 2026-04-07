Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην πόλη Κομ και να μην είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα με εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλούνται οι Times, εντείνοντας τα σενάρια για δυσκολία στη λήψη αποφάσεων στο καθεστώς.

Σύμφωνα με τους The Times, διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε αμερικανικές και ισραηλινές πληροφορίες και έχει διανεμηθεί σε συμμάχους στον Κόλπο αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ — γιος του δολοφονημένου επί δεκαετίες ηγέτη Αλί Χαμενεΐ — είναι χωρίς τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε θεραπεία για «σοβαρή» ιατρική κατάσταση.

Το ίδιο υπόμνημα, που περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τοποθεσία του, επισημαίνοντας ότι η Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, αποτελεί κεντρικό θρησκευτικό πυρήνα του σιιτικού Ισλάμ.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων του καθεστώτος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα σχέδια ταφής και το μαυσωλείο στην Κομ

Κατά το ίδιο έγγραφο, η σορός του Αλί Χαμενεΐ προετοιμάζεται για ταφή στην Κομ, που αποτελεί έδρα της σιιτικής κληρικής εξουσίας και θεωρείται η θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν εντοπίσει προετοιμασίες για την κατασκευή μεγάλου μαυσωλείου με πρόβλεψη για περισσότερους από έναν τάφους, στοιχείο που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι στον ίδιο χώρο θα ταφούν και άλλα μέλη της οικογένειας, ενδεχομένως ακόμη και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η τοποθεσία του νεότερου Χαμενεΐ εκτιμάται ότι ήταν ήδη γνωστή σε αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί έως σήμερα.

Σιωπή, AI βίντεο και αντικρουόμενες πληροφορίες

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αρμόδια για την επεξεργασία διεθνούς πληροφοριακού υλικού, έχει δεχθεί ερωτήματα για το υπόμνημα, όπως και η ιρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, που λειτουργεί μέσω της πρεσβείας του Πακιστάν.

Η Τεχεράνη έχει επιβεβαιώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, στη μητέρα του, στη σύζυγό του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ και σε έναν από τους γιους του, την πρώτη ημέρα του πολέμου που ακολούθησε.

Έκτοτε, ο 56χρονος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει απευθύνει ομιλία, παρά το γεγονός ότι επελέγη για να διαδεχθεί τον πατέρα του στις αρχές Μαρτίου.

Δύο ανακοινώσεις που του αποδίδονται μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ τη Δευτέρα προβλήθηκε βίντεο, παραγόμενο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εμφανίζεται να εισέρχεται σε αίθουσα επιχειρήσεων και να εξετάζει χάρτη της ισραηλινής πυρηνικής εγκατάστασης στη Ντιμόνα. Η απουσία ηχητικού μηνύματος ενισχύει τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα σενάρια για κενό εξουσίας και ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Παρά τις διαβεβαιώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι ο ανώτατος ηγέτης «έχει τον έλεγχο», πληθαίνουν οι αναφορές που αμφισβητούν την πραγματική του δυνατότητα άσκησης εξουσίας. Αντιπολιτευόμενες πηγές κάνουν λόγο για κατάσταση κώματος, ενώ άλλες εκδοχές αναφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κατάγματα και κακώσεις στο πρόσωπο.

Η εικόνα αυτή εντείνει τα σενάρια περί κενού εξουσίας σε ένα σύστημα όπου ο ανώτατος ηγέτης αποτελεί την απόλυτη πολιτική και θρησκευτική αρχή, με εκτιμήσεις ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ασκεί στην πράξη τον έλεγχο, με τον Χαμενεΐ να περιορίζεται σε τυπικό ή συμβολικό ρόλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με άλλους Ιρανούς αξιωματούχους, διευκρινίζοντας ότι δεν συνομιλεί με τον ανώτατο ηγέτη.

Οι καθυστερήσεις στην κηδεία και τα ερωτήματα για την ασφάλεια

Ιρανικά κρατικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι ο Αλί Χαμενεΐ, σε ηλικία 86 ετών, επρόκειτο να ταφεί σε σιιτικό ιερό στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, σημαντικό τόπο προσκυνήματος, ενώ σχεδιαζόταν και δημόσια τελετή πένθους στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αναβολή της κρατικής κηδείας, επικαλούμενη την «προσδοκία πρωτοφανούς προσέλευσης», ωστόσο η καθυστέρηση προκαλεί ερωτήματα, καθώς στη σιιτική παράδοση η ταφή γίνεται άμεσα μετά τον θάνατο. Την Τετάρτη συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατό του, σηματοδοτώντας το τέλος της παραδοσιακής περιόδου πένθους.

Παραμένει ασαφές εάν η Κομ θα αποτελέσει προσωρινό τόπο ταφής, υπό το βάρος ανησυχιών για την ασφάλεια και τον κίνδυνο πιθανής επίθεσης σε δημόσια τελετή.

Ιστορικό προηγούμενο και φόβοι για επεισόδια

Η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ εκτιμάται ότι θα διαφέρει αισθητά από εκείνη του προκατόχου του, Ρουχολάχ Χομεϊνί. Το 1989, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος, καθώς το πλήθος όρμησε προς το φέρετρο, σκίζοντας το σάβανο και ρίχνοντας τη σορό.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν ανάλογες εικόνες, υπό τον φόβο επεισοδίων ή ακόμη και βανδαλισμών.

Λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, οι Φρουροί της Επανάστασης συγκρούστηκαν με μαχητές της οργάνωσης Mojahedin-e-Khalq, όταν η τελευταία επιχείρησε ένοπλη κατάληψη του συγκροτήματος Μοταχάρι, όπου στεγάζονται τα κεντρικά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου των Φρουρών, της Συνέλευσης των Ειδικών, καθώς και της κατοικίας και του γραφείου του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

