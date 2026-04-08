Δραματικές στιγμές καταγράφει βίντεο από επιχείρηση της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, κατά την οποία ελικόπτερο διέσωσε τέσσερα άτομα από ακυβέρνητο σκάφος που παρασυρόταν από κύματα έως και 4 μέτρων ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ, ύστερα από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες στη θάλασσα.

Το περιστατικό ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι Αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου γύρω στις 17:45 τοπική ώρα για το σκάφος «Proudfoot», μήκους περίπου 13 μέτρων, το οποίο είχε υποστεί βλάβη και παρασυρόταν από κύματα ύψους έως και 4 μέτρων.

Ανεπιτυχείς αρχικές προσπάθειες διάσωσης

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, το σκάφος βρισκόταν περίπου τρία μίλια νοτιοδυτικά της νησίδας Moriches Inlet, στην κομητεία Σάφολκ της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Οι πρώτες προσπάθειες διάσωσης από τοπικές Αρχές και διασώστες απέτυχαν, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Η κρίσιμη επιχείρηση του ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής

Τελικά, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο τύπου MH-60T Jayhawk από την αεροπορική βάση της Ακτοφυλακής στο Ακρωτήριο Κοντ , το οποίο έφτασε στο σημείο γύρω στις 20:30.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφεται η αγωνιώδης επιχείρηση: το πλήρωμα κατεβάζει ειδικό μεταλλικό καλάθι προς το σκάφος, το οποίο κλυδωνίζεται έντονα από τα κύματα, και ανασύρει έναν-έναν τους δύο άνδρες και τις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο «Proudfoot».

Αίσιο τέλος, χωρίς τραυματισμούς

Μέχρι τις 21:42, και οι τέσσερις επιβαίνοντες είχαν μεταφερθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Γκαμπρέσκι, όπου τους περίμεναν διασώστες. Σύμφωνα με τις Αρχές, κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το σκάφος ξεβράστηκε την επόμενη ημέρα σε ακτή της νήσου Φάιρ, παραμένοντας σε καλή κατάσταση, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Αξιωματούχοι της Ακτοφυλακής υπογράμμισαν ότι η επιχείρηση ανέδειξε τη σημασία του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας και της αξιόπιστης επικοινωνίας στη θάλασσα.

Όπως τόνισαν, η χρήση σωσιβίων και άλλων μέσων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε θαλάσσιο ταξίδι, ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών.

