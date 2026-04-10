Από μια κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, ενώ σε πρώτο πλάνο παραμένει η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ καθώς και τα πλήγματα που εξαπολύονται στον Λίβανο.

Ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος σε ότι αφορά στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας πως δεν ικανοποιείται η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Το Ισραήλ, την ίδια στιγμή, δηλώνει έτοιμο να επιστρέψει στη μάχη «οποιαδήποτε στιγμή». Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογραμμίζουν πως έχουν σεβαστεί την εκεχειρία και δεν έχουν εκτοξεύσει πυραύλους από την έναρξή της.

Τραμπ για Ιράν: Πολύ κακή η δουλειά τους με τα Στενά του Ορμούζ, δεν είναι η συμφωνία που κάναμε

Κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χειρίζεται τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ εξαπολύει σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν κάνει πολύ κακή δουλειά -και κάποια θα έλεγαν ανέντιμη- στο να επιτρέπει να περνά το πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι αυτό η συμφωνία που έχουμε!», γράφει.

Ελπίζω να μην χρεώνουν τη διέλευση από τα Στενά οι Ιρανοί, αλλιώς να το σταματήσουν αμέσως

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να τερματίσουν οι Ιρανοί το καθεστώς της είσπραξης «διοδίων» από τα δεξαμενόπλοια που περνούν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς πάντως να προχωρά σε απειλές αν δεν το πράξουν.

«Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν χρεώνει τέλη στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Καλό θα είναι να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν τώρα», γράφει.

IDF: Το Ιράν είναι «πολύ πιο αδύναμο» – To Ισραήλ έτοιμο να επιστρέψει στη μάχη «οποιαδήποτε στιγμή»

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Υποστράτηγος Eyal Zamir, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα τα περίχωρα της Bint Jbeil στο νότιο Λίβανο, όπου ο στρατός μάχεται εναντίον μελών της Χεζμπολάχ.

«Το κύριο πεδίο μάχης μας είναι εδώ, στο Λίβανο. Ο στόχος που σας έχει τεθεί είναι η εξάλειψη της άμεσης απειλής για τους κατοίκους του βορρά, κάτι που επιτελείτε με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Ζαμίρ στους στρατιώτες, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε ο στρατός.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Ζαμίρ δήλωσε ότι «τα επιτεύγματα του IDF στον πόλεμο κατά του Ιράν είναι άνευ προηγουμένου και ιστορικά».

«Το Ιράν πριν από αυτόν τον πόλεμο δεν είναι το ίδιο Ιράν· είναι πολύ πιο αδύναμο. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη μάχη με όλη μας τη δύναμη, αν χρειαστεί, ανά πάσα στιγμή», λέει.

Ο IDF αναφέρει ότι τον Ζαμίρ συνόδευσαν ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης, υποστράτηγος Ράφι Μίλο, ο αρχηγός της Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Εφοδιαστικής, υποστράτηγος Ράμι Αμπούντραχαμ, και ο διοικητής της 98ης Μεραρχίας, ταξίαρχος Γκάι Λέβι.

Φρουροί της Επανάστασης; Δεν έχουν εκτοξεύσει πυραύλους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Το IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής επανάστασης), δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «δεν έχουν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον καμίας χώρας κατά τη διάρκεια των ωρών εκεχειρίας μέχρι αυτή την ώρα», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η δήλωση αυτή αποτελούσε απάντηση σε αναφορές ότι ένα drone προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση της Εθνοφρουράς του Κουβέιτ.

«Εάν αυτές οι αναφορές που δημοσιεύονται από τα μέσα ενημέρωσης είναι αληθείς, τότε αναμφίβολα πρόκειται για έργο του σιωνιστή εχθρού ή της Αμερικής», ανέφερε το IRGC.

Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «θα ανακοινώσουν με θάρρος» σε επίσημη ανακοίνωση εάν «πλήξουν οποιονδήποτε στόχο».

Η πρόσβαση στο Στενό του Ορμούζ είναι «περιορισμένη, υπό όρους και ελεγχόμενη», είπε ο επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι

Ο επικεφαλής της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ «δεν είναι ανοιχτό».

Ο Σουλτάν Αλ Τζάμπερ δήλωσε ότι η διέλευση μέσω της πλωτής οδού υπόκειται σε «όρους και πολιτική επιρροή» από το Ιράν. «Το Στενό δεν κατασκευάστηκε, δεν σχεδιάστηκε, δεν χρηματοδοτήθηκε ούτε κατασκευάστηκε από κανένα κράτος», συνέχισε.

«H στιγμή απαιτεί σαφήνεια. Ας είμαστε, λοιπόν, σαφείς: το Στενό του Ορμούζ δεν είναι ανοιχτό. Η πρόσβαση περιορίζεται, υπόκειται σε όρους και ελέγχεται», δήλωσε την Πέμπτη στο Linkedin.

Ο Αλ Τζάμπερ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, δήλωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η παγκόσμια οικονομική σταθερότητα εξαρτώνται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο θα πρέπει να είναι «πλήρες, άνευ όρων και χωρίς περιορισμούς».

«Η οπλοποίηση αυτής της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Αυτό θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τον κόσμο – υπονομεύοντας την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας που στηρίζει το παγκόσμιο εμπόριο και, τελικά, τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας», πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι η διέλευση μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού «θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».

Πριν από τον πόλεμο, ήταν μια ελεύθερη και ανοιχτή διεθνής πλωτή οδός.

Στελέχη και αναλυτές ναυτιλιακών εταιρειών δήλωσαν στο CNN ότι η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία εξακολουθεί να καθιστά τη διέλευση μέσω του στενού πολύ επικίνδυνη αυτή τη στιγμή . Οι ειδικοί στη ναυτιλία δήλωσαν επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο του στενού – και οι αρχές αυτές δεν έχουν ακόμη καταρτίσει σχέδιο για ασφαλή διέλευση.