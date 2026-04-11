Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στην ανατολική Γαλλία, όπου ένα 9χρονο αγόρι εντοπίστηκε και διασώθηκε έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο εγκλεισμού μέσα σε βαν από τον ίδιο του τον πατέρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Sun, το παιδί εντοπίστηκε τη Δευτέρα (6/4) σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, αφού φέρεται να παρέμενε κλειδωμένο στο όχημα από τα τέλη του 2024, όταν ήταν μόλις επτά ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, το αγόρι δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω της παρατεταμένης παραμονής σε περιορισμένο χώρο, ενώ παρουσίαζε εμφανή σημάδια υποσιτισμού και εγκατάλειψης.

Ο 9χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος πάνω σε σωρό σκουπιδιών

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, μετά από αναφορές γειτόνων για «ήχους παιδιού» από το σταθμευμένο βαν, περιέγραψαν εικόνες που προκαλούν αποτροπιασμό. Το παιδί βρέθηκε γυμνό, κουλουριασμένο σε εμβρυακή στάση κάτω από μία κουβέρτα, ξαπλωμένο πάνω σε σωρό σκουπιδιών και κοντά σε ανθρώπινα περιττώματα.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, δεν του επιτρεπόταν να βγαίνει από το όχημα ούτε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να ουρεί σε μπουκάλια και να αφοδεύει σε σακούλες σκουπιδιών.

Το ίδιο ανέφερε ότι η τελευταία φορά που είχε κάνει μπάνιο ήταν το 2024.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 43χρονο πατέρα να επισκέπτεται το βαν δύο φορές την ημέρα, ρίχνοντας αντικείμενα στο εσωτερικό, τα οποία φέρεται να ήταν τρόφιμα και νερό. Το παιδί δήλωσε ότι λάμβανε φαγητό δύο φορές ημερησίως, ενώ για μικρό χρονικό διάστημα το περασμένο καλοκαίρι του επιτράπηκε να επιστρέψει στο διαμέρισμα της οικογένειας, όταν τα υπόλοιπα μέλη απουσίαζαν σε διακοπές.

«Δεν τον ήθελε η σύντροφός μου»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι οδηγήθηκε στην πράξη αυτή επειδή η 37χρονη σύντροφός του δεν επιθυμούσε την παρουσία του παιδιού στο σπίτι και του είχε ζητήσει να το στείλει σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Υποστήριξε ότι επέλεξε να το κρατήσει στο όχημα για να το «προστατεύσει» και να αποφύγει τον εγκλεισμό του σε δομή, ενώ προς το περιβάλλον του ανέφερε ότι το παιδί είχε ήδη τοποθετηθεί σε ίδρυμα.

Οι εισαγγελικές αρχές σημείωσαν ότι το παιδί είχε πολύ καλές σχολικές επιδόσεις πριν από την εξαφάνισή του και δεν υπήρχαν ιατρικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 43χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη κράτηση, απαγωγή και αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας ανηλίκου, καθώς και για στέρηση τροφής και φροντίδας. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών, τέθηκαν υπό την προστασία των αρχών.

Η σύντροφός του κατηγορείται για παράλειψη καταγγελίας κακοποίησης και στέρησης φροντίδας ανηλίκου κάτω των 15 ετών, καθώς παραδέχτηκε ότι είχε ακούσει θορύβους από το βαν, πιστεύοντας ωστόσο ότι το παιδί είχε μεταφερθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ το παιδί λαμβάνει ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

protothema.gr