Στο προσκήνιο μετά την εκταφή σορού, το πρωί της Τρίτης 14 Απριλίου, επανέρχεται μετά από 35 χρόνια, η ανεξιχνίαστη δολοφονία της Σοφί Νάρμ.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν στο Le Parisien η Μπεατρίς Ζαβαρό, συνήγορος του Ντομινίκ Πελικό (γνωστός από την πολύκροτη υπόθεση βιασμών, κακοποίησης και εκπόρνευσης επί σειρά δεκαετιών της τότε συζύγου του), καθώς και η Φλοράνς Ρολ, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Η απόφαση για την εκταφή είχε εγκριθεί στις 7 Νοεμβρίου από το Εφετείο των Βερσαλλιών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο Ντομινίκ Πελικό ενδέχεται να έχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση της 23χρονης μεσίτριας, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι.

Το πτώμα της Σοφί Νάρμ είχε εντοπιστεί στις 4 Δεκεμβρίου 1991 σε διαμέρισμα στην οδό Μανέν, στο 19ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Η νεαρή είχε μεταβεί στον χώρο για επαγγελματικό ραντεβού, προκειμένου να παρουσιάσει το ακίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε ξυλοκοπηθεί, ενώ βρέθηκε ημίγυμνη από τον διευθυντή του μεσιτικού γραφείου στο οποίο εργαζόταν.

Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ, ωστόσο πρόσφατα προέκυψαν νέα δεδομένα που επανέφεραν την υπόθεση στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο Ντομινίκ Πελικό έχει παραδεχθεί εν μέρει την εμπλοκή του σε απόπειρα βιασμού άλλης μεσίτριας το 1999 στη Σεν-ε-Μαρν, αφού ταυτοποιήθηκε μέσω dna. Στις δύο υποθέσεις παρατηρούνται ομοιότητες ως προς τον τρόπο δράσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις για τις οποίες ο Πελικό θεωρείται ύποπτος. Ο ίδιος έχει καταδικαστεί οριστικά στα τέλη του 2024 από το ποινικό δικαστήριο του Βοκλίζ σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για την υπόθεση των λεγόμενων «βιασμών της Μαζάν».

Παρά τις υποψίες, ο Ντομινίκ Πελικό αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον βιασμό και τη δολοφονία της Σοφί Νάρμ.

