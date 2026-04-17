Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τήρησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των εκτεταμένων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, τη στιγμή που παραλάμβανε το διεθνές «Βραβείο Τεσσάρων Ελευθεριών» εκ μέρους του ουκρανικού λαού για το θάρρος του κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Το βραβείο απονεμήθηκε νωρίτερα σήμερα στον πρόεδρο Ζελένσκι από το Ινστιτούτο Ρούσβελτ (Roosevelt Institute for American Studies) το οποίο εδρεύει στην ολλανδική πόλη Μίντελμπουργκ.

Το Ινστιτούτο Ρούσβελτ δήλωσε ότι το βραβείο του 2026 απονεμήθηκε στον Ζελένσκι και τον ουκρανικό λαό σε «αναγνώριση του θαρραλέου αγώνα τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία μας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες». Τα διεθνή ετήσια «Βραβεία Τεσσάρων Ελευθεριών Ρούσβελτ» (Four Freedoms Award) είναι εμπνευσμένα από την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ Φραγκλίνου Ρούσβελτ στο Κογκρέσο το 1941, στην οποία περιγράφονται τέσσερα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα: η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, η ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας, η ελευθερία από την ανέχεια και η ελευθερία από τον φόβο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι αφού παρέλαβε το βραβείο του από την Άν Ρούσβελτ, εγγονή του προέδρου Ρούσβελτ και πρόεδρο του ομώνυμου ιδρύματος, δήλωσε πως η ελευθερία να ζει κανείς χωρίς φόβο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «παγκόσμια απειλή» και απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει τη στρατιωτική, πολιτική και νομική της υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Zelensky and the people of Ukraine have been awarded the “Four Freedoms Award” in the Netherlands. pic.twitter.com/VCy21uo0VW — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Στην Ζιζέλ Πελικό απονεμήθηκε το «Βραβείο Ελευθερίας από τον Φόβο»

Επίσης, το ίδρυμα Ρούσβελτ απένειμε το «Βραβείο Ελευθερίας από τον Φόβο» στην 73χρονη Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, η οποία αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας με σύνθημα «Η ντροπή αλλάζει πλευρά». Υπενθυμίζεται πως η Πελικό υπήρξε θύμα βιασμού επί 10 έτη από τον πρώην σύζυγό της Ντομινίκ Πελικό και από άγνωστους άντρες που εκείνος «στρατολογούσε» μέσω πλατφόρμας γνωριμιών και τους καλούσε στην οικία του ζεύγους, στο μικρό χωριό Μαζάν για να ασελγούν στο αναίσθητο κορμί της Ζιζέλ, την οποία ο ίδιος είχε νωρίτερα ναρκώσει.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten om vrijheid te waarborgen en mensenrechten te verdedigen. Koning Willem-Alexander en Prinses Beatrix zijn bij de uitreiking in Middelburg aanwezig. https://t.co/et2BNLoxL3 pic.twitter.com/GKDPsVy1SO April 16, 2026

Η Ζιζέλ Πελικό επέλεξε να μην διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών ώστε επιτέλους η «ντροπή να αλλάξει πλευρά» και αντί για το θύμα να ντρέπεται ο θύτης όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει η ίδια. Η πολύκροτη δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν και είχε διάρκεια τέσσερις μήνες. Η Πελικό έγραψε την αυτοβιογραφία της, η οποία κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο από τις εκδόσεις «Flammarion» με τίτλο «Και η χαρά της ζωής» («Et la joie de vivre»). Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 22 γλώσσες και κυκλοφορεί ήδη και εκτός Γαλλίας ενώ στην αγγλική φέρει τον τίτλο «A Hymn to Life» (Ύμνος στη Ζωή).

Το ίδρυμα Ρούσβελτ δήλωσε πως το όνομα του ατόμου που τιμήθηκε με το βραβείο για την «Ελευθερία της Θρησκευτικής Λατρείας» δεν θα ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας. Η χιλιανή ακτιβίστρια Ισιδώρα Ουρίμπε Σίλβα τιμήθηκε με το βραβείο «Ελευθερία από την Ανέχεια» ενώ το βραβείο για την «Ελευθερία του Λόγου και της Έκφρασης» απονεμήθηκε στην «Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων» (Committee to Protect Journalists), η οποία είναι αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη που προωθεί την ελευθερία του Τύπου και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων.

Στην τελετή απονομής των βραβείων εκτός από την Αν Ρούσβελτ, το «παρών» έδωσαν ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η μητέρα του, πριγκίπισσα Βεατρίκη. Η οικογένεια Ρούσβελτ έχει καταγωγή από την Ολλανδία. Στην ομιλία της η Αν Ρούσβελτ ανέφερε ότι «ο πόλεμος της Ουκρανίας δείχνει πως ο αγώνας για την ελευθερία είναι ακόμα τόσο ζωντανός σήμερα όσο ήταν πριν από 80 χρόνια». Τα βραβεία απονέμονται από το 1982 με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του 32ου προέδρου των ΗΠΑ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ.

Στο παρελθόν με τα βραβεία «Four Freedoms Award» έχουν τιμηθεί, μεταξύ άλλων, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, η πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβέτ Δαλάι Λάμα και ο εκλιπών πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα.

protothema.gr