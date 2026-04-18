Κυβερνητικά έγγραφα που θα αποκαλύψουν «ενδιαφέροντα» στοιχεία για τα UFO αναμένεται να δημοσιευθούν «πολύ σύντομα», όπως προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα, οφείλω να πω, και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να διαπιστώσετε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά» υποστήριξε ο Τραμπ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Turning Point.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ είχε δώσει εντολή σε αμερικανικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δημοσιοποιούν κυβερνητικά αρχεία που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής, επικαλούμενος το έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το θέμα.

Να σημειωθεί ότι η εντολή είχε ακολουθήσει τις αιχμές σε βάρος του Μπαράκ Ομπάμα για μη ενδεδειγμένη κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών όταν ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε podcast πως υπάρχουν εξωγήινοι.

