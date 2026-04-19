Τα μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, με το οποίο καλούν τα πλοία να παραμείνουν στα αγκυροβόλιά τους και να μην απομακρύνονται, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι αν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό θα θεωρηθεί συνεργασία με τον «εχθρό».

Επίσης, στο μήνυμα τους οι Φρουροί της Επανάστασης, λένε ότι τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδοποιήσεις που εκδίδονται από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ «δεν έχουν καμία εγκυρότητα».

Ο τοπικός διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις στα Στενά του Ορμούζ θα στοχοποιηθεί. Δήλωσε επίσης ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία.

Σημειώνουν επίσης πως το κλείσιμο στα Στενά θα συνεχιστεί έως ότου «οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό».

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί στοχοποίησαν τρία πλοία, με τον Τραμπ να αντιδρά ήπια λέγοντας ότι «παίζουν πονηρά παιχνίδια», θεωρώντας πως πρόκειται για μια κίνηση τακτικής από το Ιράν

Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Διαπιστώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης ωστόσο, ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη κορυφής, σε υπουργικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο «δωμάτιο κρίσης» του όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους (τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράντκλιφ και η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς), για να δουν πως θα απαντήσουν στη κίνηση της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ παρά τις τελευταίες εξελίξεις περιμένει να υπάρξει συμφωνία τα επόμενα 24ωρα, επιμένοντας στην άποψη ότι οι συνομιλίες που υπάρχουν με το Ιράν, είναι σε καλό δρόμο.

To Ιράν έχει παραλάβει στα χέρια του νέα πρόταση από το Πακιστάν για μια εκεχειρία με τις ΗΠΑ, καθώς μένουν μόλις τρεις ημέρες για την λήξη της εν ενεργεία εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου επισημαίνει πως οι δυο πλευρές είναι ακόμη μακριά από την επίτευξη συμφωνίας

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», είπε ο Γαλιμπάφ. «Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή (οι ΗΠΑ) έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

Πηγή: iefimerida.gr, skai.gr