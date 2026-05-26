Νέες απειλές εξέπεμψε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι «η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για παρεμβάσεις και στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή».

Σε γραπτή δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στο Telegram με αφορμή το Χατζ, το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα στη Μέκκα, και ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης, ο Χαμενεΐ ανέφερε πως «η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για παρεμβάσεις και στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή».

Νέες απειλές από το Ιράν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η παρέμβαση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στις ενεργειακές ροές.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, η κατάσταση παραμένει ασταθής. Λίγες ώρες πριν από τη δήλωση Χαμενεΐ, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, αλλά και σκαφών που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν είχε εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αρκετών αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τον φόβο για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Μυστήριο γύρω από την κατάσταση του Χαμενεΐ

Ο 56χρονος Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 8 Μαρτίου, όταν και ανέλαβε την ανώτατη ηγεσία του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του σε ισραηλινά πλήγματα.

Έκτοτε έχει περιοριστεί αποκλειστικά σε γραπτές ανακοινώσεις, γεγονός που έχει εντείνει τις φήμες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη του πολέμου.

WSJ: Σημαντική επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παρουσιάζουν σημαντική επιβράδυνση.

Οι ΗΠΑ ζητούν σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στην άρση των οικονομικών κυρώσεων και στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Δυτικοί διαμεσολαβητές εκφράζουν ανησυχία ότι το Ιράν ενδέχεται να εξασφαλίσει οικονομική ανακούφιση χωρίς να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό ζήτημα.

Τραμπ: «Καμία συμφωνία χωρίς απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου»

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν εάν δεν υπάρξει πλήρης απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την ιρανική επικράτεια και πλήρης διάλυση του πυρηνικού προγράμματος.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει «ελευθερία δράσης απέναντι σε απειλές σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με τον Τραμπ να δηλώνει τη στήριξή του στη συγκεκριμένη θέση.

iefimerida.gr