Διαστάσεις παίρνει η είδηση παρακολούθησης του Δικαστή στην Ελλάδα.

Ο Αντώνιος Μελισσινός, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών που έχει δικάσει στο παρελθόν τους καταδικασμένους «Πυρήνες της Φωτιάς» και σήμερα ασχολείται με τα πειθαρχικά της ΕΠΟ, φέρεται να παρακολουθείτο με κοριό.

Σύμφωνα με το newsbreak.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (12/9) στις 15:00, στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ομήρου. Ο δικαστής, όταν επιχείρησε να αλλάξει μπαταρία στο αυτοκίνητό του, βρήκε επιμελώς κρυμμένη στο πορτμπαγκάζ της BMW του μια ύποπτη συσκευή.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, καθώς στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η περιοχή, καθώς υπήρχε φόβος ότι επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο εξονυχιστικός έλεγχος αποκάλυψε πως η συσκευή δεν ήταν βόμβα, αλλά κοριός παρακολούθησης, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα και βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών.