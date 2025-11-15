Ανατροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Υπάρχουν τουλάχιστον δέκα, ελαφρά τραυματίες. Για το τροχαίο ειδοποίησαν την αστυνομία καλώντας το 112, οι επιβάτες.

Στο σημείο επικρατεί έντονη αναστάτωση.

Έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία πυροσβεστικά οχήματα και τουλάχιστον δύο ασθενοφόρα.

Διερχόμενοι οδηγοί έχουν σταματήσει για να προσφέρουν βοήθεια.

