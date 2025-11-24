Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του εξαπέλυσε από την ολομέλεια της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με παρέμβασή της στην Επετειακή Συνεδρίαση της Βουλής ανέφερε ότι θα διαβάσει με προσοχή το βιβλίο ωστόσο σχολιάζοντας τα πρώτα αποσπάσματα που έχουν διαρρεύσει – ορισμένα εκ των οποίων αφορούν και την ίδια – είπε «Άλλος ένας προδότης που καταγράφει οτι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δέσμευση μας, να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», σχολίασε αναφερόμενη στις τραγικές μέρες του δημοψηφίσματος του 2015.

Δείτε το βίντεο:

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που απέφυγε την ονομαστική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, είπε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο ενός πρωθυπουργού που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία. Την εντολή του δημοψηφίσματος. Η προδοσία έχει πολλές μορφές. Και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο. Βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία».

