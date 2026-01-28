Μετά από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα και τα δύο στελέχη της εταιρείας που είχαν συλληφθεί για την έκρηξη στο εργοστάσιο αφέθησαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όταν ο εισαγγελέας έχει τη δικογραφία πλήρη στα χέρια του θα πάρει αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Δείτε βίντεο από την αποχώρηση των τριών συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο των Τρικάλων:

protothema.gr