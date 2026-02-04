Στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει σήμερα ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε πριν από οκτώ ημέρες σε οδικό δίκτυο της Ρουμανία, με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση της υγείας του τρίτου τραυματία μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή, με τους θεράποντες γιατρούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Mega.

Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.

Την πληφοροφία μεταφοράς του 20χρονου από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο Έλληνας υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με δηλώσεις του στο Action 24.

Ο υπουργός υγείας ανέφερε ότι έχει συνεχή επικοινωνία με τον πατέρα του 20χρονου φιλάθλου που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στο οποίο επτά νεαροί φίλαθλοι σκοτώθηκαν.

