Σε σειρά διμερών συμφωνιών προχώρησαν, Αθήνα και Άγκυρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς οικονομίας, μεταφορών, πολιτισμού, πολιτικής προστασίας και τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Οι δύο πλευρές επικύρωσαν συμφωνίες που αφορούν την προώθηση των επενδύσεων, την ενθάρρυνση δημιουργίας ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης–Σμύρνης, τη συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών, καθώς και τη συντονισμένη προετοιμασία απέναντι σε σεισμικούς κινδύνους.

Παράλληλα, υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και συμφωνία για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και του τουρκικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο ηγετών:

«Οι συμφωνίες και τα μνημόνια που υπογράφουμε παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «παρόλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και βούληση για κοινή λύση».

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για την υποδοχή και τη φιλοξενία του.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό των σχέσεων μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτικός διάλογος, πολιτική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι οι τρεις πυλώνες των συζητήσεων», ανέφερε, για να προσθέσει ότι «όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις».

«Να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και υπευθυνότητα»

«Όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός. «Με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό ο διάλογος»

«Είμαστε πάντα προσηλωμένοι στον διάλογο, ο οποίος πρέπει να διεξάγεται με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό Η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική», σχολίασε.

«Να αρθεί κάθε απειλή», είπε χαρακτηρίστηκα ο κ. Μητσοτάκης

«Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά»

«Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης

Οι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αθήνα και η Άγκυρα θα υπογράψουν τις παρακάτω συμφωνίες για:

Συνεργασία στην προώθηση των επενδύσεων

Ενθάρρυνση της δημιουργίας ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης – Σμύρνης

Συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών

Συνεργασία των δύο χωρών για την προετοιμασία απέναντι στους σεισμούς

Μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού

Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας

protothema.gr