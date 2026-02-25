Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της «πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών», όπως γνωστοποίησε το κόμμα μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Οι δηλώσεις Βαρουφάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως έχει πάρει μια φορά ecstasy, αλλά και πως έχει κάνει χρήση κάνναβης

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ο κ. Βαρουφάκης

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 για την παραπομπή Βαρουφάκη σε δίκη

Σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 αναφέρει τα εξής:

«Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα ή δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

