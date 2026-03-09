Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία που έχουν ενταχθεί ποτέ στον ελληνικό στόλο. Πρόκειται για την πρώτη από τις νέες φρεγάτες τύπου FDI HN που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό, σχεδιασμένες από τη γαλλική Naval Group, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας περιοχής, του ανθυποβρυχιακού πολέμου και των επιχειρήσεων επιφανείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η «Κίμων» έχει εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνους, μήκος 122 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα. Η μέγιστη ταχύτητά της φτάνει τους 27 κόμβους, επιτρέποντας ταχεία ανάπτυξη σε μεγάλες αποστάσεις και επιχειρήσεις σε ευρύ επιχειρησιακό περιβάλλον. Το πλοίο σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως κέντρο επιχειρήσεων στο πεδίο μάχης, συνδυάζοντας αισθητήρες, συστήματα μάχης και ισχυρό οπλισμό.

Κεντρικό στοιχείο της φρεγάτας είναι το προηγμένο κέντρο πληροφοριών μάχης τύπου SETIS CMS. Το σύστημα αυτό ενοποιεί όλα τα δεδομένα που λαμβάνει το πλοίο από ραντάρ, αισθητήρες και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και επιτρέπει στους αξιωματικούς να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις στο πεδίο μάχης.

Η φρεγάτα διαθέτει επίσης ολοκληρωμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου (ESM), ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύστημα Thales SENTINEL R-ESM. Μέσω αυτού μπορεί να εντοπίζει και να αναλύει εχθρικές εκπομπές ραντάρ και επικοινωνιών. Το πλοίο φέρει επίσης κεραίες UHF τύπου Alseamar, σύστημα επικοινωνιών SATCOM για δορυφορικές συνδέσεις, ραντάρ πλοήγησης και το ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών Sea Fire που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών στόχων.

Στον τομέα της αεράμυνας η «Κίμων» διαθέτει σύστημα κάθετης εκτόξευσης με 32 θαλάμους για πυραύλους Aster 30 μεγάλου βεληνεκούς. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν εχθρικά αεροσκάφη, πυραύλους cruise και άλλες εναέριες απειλές σε μεγάλες αποστάσεις. Το σύστημα Aster διαθέτει εξαιρετικά γρήγορη δυνατότητα εμπλοκής λόγω του μικρού χρόνου προετοιμασίας και της υψηλής ταχύτητας των πυραύλων.

Για την εγγύς προστασία του πλοίου υπάρχει σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων RAM μικρού βεληνεκούς, το οποίο λειτουργεί ως τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε εισερχόμενους πυραύλους ή εχθρικά αεροσκάφη.

Στον οπλισμό επιφανείας η φρεγάτα διαθέτει οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν μεγάλο βεληνεκές και μπορούν να πλήξουν στόχους τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Το λογισμικό Mission Planning του Exocet υπολογίζει αυτόματα τα σχέδια εμπλοκής ώστε να υποστηρίζει τις αποφάσεις πυροδότησης των πυραύλων.

Στην πλώρη του πλοίου βρίσκεται πυροβόλο διαμετρήματος 76 χιλιοστών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εναντίον εναέριων όσο και εναντίον θαλάσσιων στόχων. Παράλληλα υπάρχει πλωριό σόναρ για την ανίχνευση υποβρυχίων.

Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο η «Κίμων» διαθέτει τέσσερις τορπιλοσωλήνες για ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90. Το πλοίο είναι επίσης εξοπλισμένο με σύστημα αντιμέτρων τορπιλών CANTO, το οποίο εκτοξεύει ειδικά αντίμετρα ώστε να παραπλανά τις εισερχόμενες τορπίλες.

Η φρεγάτα διαθέτει πλήρεις εγκαταστάσεις για εναέρια μέσα. Μπορεί να φιλοξενήσει ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, όπως τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα που χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάθετης απογείωσης (VTOL UAV). Αυτό επιτρέπει στο πλοίο να επεκτείνει σημαντικά την ακτίνα επιτήρησης και ανθυποβρυχιακής δράσης.

Στο πίσω μέρος του πλοίου υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις για δύο ομάδες ειδικών δυνάμεων καθώς και δύο φουσκωτά σκάφη RHIB για αποστολές ταχείας επέμβασης, επιβίβασης ή έρευνας και διάσωσης.

Με τον συνδυασμό προηγμένων αισθητήρων, ισχυρού οπλισμού και εκτεταμένων δυνατοτήτων δικτυοκεντρικού πολέμου, η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ισχύος του ελληνικού στόλου τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για πλοίο που μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο αεράμυνας για μια ολόκληρη ναυτική δύναμη, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή παρουσία της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

