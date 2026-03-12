Στη σύλληψη ενός Πολωνού για κατασκοπεία προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης στελέχη της αστυνομίας στη Σούδα.

Δεν έχουν περάσει παρά μερικές μέρες από τη σύλληψη ενός Γεωργιανού στην περιοχή που κρίθηκε ως ύποπτος για τις ίδιες κατηγορίες, και σήμερα το έργο παίχτηκε σε επανάληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να φωτογράφιζε τα πλοία που βρίσκονται στη βάση και να έστελνε το υλικό στην Πολωνία. Ο κατηγορούμενος έμενε σε ένα τροχόσπιτο ενώ, μέχρι στιγμής, αρνείται τις κατηγορίες. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κατασχέσει το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν εξονυχιστικά.

Όσον αφορά στον Γεωργιανό που συνελήφθη στις αρχές του μήνα, αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά δικάστηκε για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική πρόστιμο €5.000. Παράλληλα, έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται και το αδίκημα της κατασκοπείας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο άνδρας διέμενε σε ξενοδοχείο κοντά στη βάση της Σούδας, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου επεδίωξε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο που έμενε ο Αζέρος ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά τον περασμένο Ιούνιο για κατασκοπεία και παραμένει κρατούμενος

protothema.gr