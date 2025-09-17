Στην τελική ευθεία μπαίνει ο Λευτέρης Πανταζής για τη μεγάλη συναυλία της 23ης Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο, όπου αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και διασκέδαση.

Για να προωθήσει, μάλιστα, τη συναυλία, ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση «βουτιά στο παρελθόν» στο Instagram δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες.

Στην πρώτη απεικονίζεται ο ίδιος ως νεαρός τραγουδιστής με μακριά μαλλιά και στη δεύτερη ως παιδί στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά όπου μεγάλωσε.

Όλη η ανάρτηση του Λευτέρη Πανταζή για τη συναυλία στο Βεάκειο

«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν. Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που «γράψαμε» και αγαπήσαμε μαζί!

