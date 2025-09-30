Σε φυλάκιση άνω των 11 ετών ζητούν να καταδικαστεί ο Sean «Diddy» Combs, σύμφωνα με υπόμνημα που κατέθεσαν οι εισαγγελείς πριν από την ανακοίνωση της ποινής του.

«Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιφέρει ποινές άνω της δεκαετίας, για κατηγορούμενους που, όπως ο Diddy, άσκησαν βία και προκάλεσαν φόβο στους άλλους», σημειώνουν οι εισαγγελείς, ζητώντας ποινή τουλάχιστον 11 ετών και 3 μηνών.

Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται επιστολές θυμάτων, τα οποία περιγράφουν πώς η κακοποίηση και οι απαιτήσεις του επηρέασαν τη ζωή τους. Τον χαρακτηρίζουν «αμετανόητο» και κατηγορούν ότι, παρότι παραδέχθηκε πράξεις βίας στη δίκη, τώρα επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη στα ίδια τα θύματα.

Ο 55χρονος ράπερ, που παραμένει στη φυλακή από τον Ιούλιο, κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη και το κύρος του για να κακοποιεί, απειλεί και εξαναγκάζει γυναίκες επί χρόνια, από το 2009, προκειμένου να ικανοποιεί τις επιθυμίες του και να προστατεύει τη φήμη του. Τα επεισόδια αυτά, όπως αναφέρεται, βιντεοσκοπούνταν συχνά και λάμβαναν χώρα υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η υπεράσπιση έχει ζητήσει πολύ μικρότερη ποινή, που να μην ξεπερνά τους 14 μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος έχει ήδη υποφέρει επαρκώς στα σχεδόν 13 μήνες που βρίσκεται φυλακισμένος.

Η ανακοίνωση της ποινής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

CNN.gr