Μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και μουσική έζησαν χθες χιλιάδες θαυμαστές του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο. Ο Βρετανός σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και παρέμεινε μέχρι τις 23:30, χαρίζοντας στο αθηναϊκό κοινό όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, από το «Angels» και το «Let Me Entertain You» μέχρι τις νεότερες δουλειές του.

Ο Γουίλιαμς εμφανίστηκε φορώντας κόκκινη μπλούζα και παντελόνι, ενώ από νωρίς είχε φροντίσει να κερδίσει τις εντυπώσεις φτάνοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με πιο… εκκεντρικό ντύσιμο: ζιπ κιλότ, ροζ καπελάκι και παντόφλες, κρατώντας το κινητό του για να καταγράψει στιγμιότυπα από το γεμάτο στάδιο.

Από τις 7 το απόγευμα, οι ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο έφταναν δεκάδες μέτρα, με τον κόσμο να συρρέει για να εξασφαλίσει θέση. Οι κερκίδες γέμισαν ασφυκτικά, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν και να χορεύουν με τον καλλιτέχνη.

Η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Αθήνα άφησε το στίγμα της ως ένα από τα μεγάλα μουσικά γεγονότα του φετινού φθινοπώρου.

