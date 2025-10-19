Ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστός διεθνώς ως «Salt Bae», βλέπει το τελευταίο διάστημα τη φήμη και την περιουσία του να κλονίζονται, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες από πρώην υπαλλήλους του.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για τοξικό και καταπιεστικό εργασιακό περιβάλλον στο δίκτυο εστιατορίων του. Ο Νουσρέτ, που έγινε διάσημος για τον θεατρικό τρόπο με τον οποίο αλατίζει τις μπριζόλες και για τις υπέρογκες τιμές των εστιατορίων του, φαίνεται να χάνει σταδιακά την αίγλη που τον καθιέρωσε διεθνώς.

Η εκρηκτική άνοδος του Salt Bae: Από τον ταπεινό εστιάτορα στη δόξα

Ο Τούρκος σεφ, το 2017, έγινε το πιο γνωστό πρόσωπο στον κόσμο της εστίασης όταν ένα βίντεο μόλις 36 δευτερολέπτων στο οποίο αλατίζει μια μπριζόλα με χαρακτηριστικό τρόπο έγινε viral. Η κίνηση του με το αλάτι να πέφτει από το χέρι του σαν χρυσόσκονη εντυπωσίασε το κοινό και σύντομα απέκτησε το παρατσούκλι «Salt Bae». Η φήμη του εκτοξεύθηκε και ακολούθησε μια ασταμάτητη πορεία προς την κορυφή με τα εστιατόρια NusR-et να ανοίγουν σε πόλεις όπως το Μιλάνο, το Ντουμπάι, το Μαιάμι και το Λονδίνο, προσελκύοντας διάσημους όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Σνοπ Ντογκ και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η «χρυσή εποχή» και η λαμπερή εικόνα

Το όραμά του δεν περιοριζόταν μόνο στις εκλεπτυσμένες γεύσεις. Τα πιάτα του, όπως η τομάχοκ μπριζόλα περιχυμένη με φύλλα χρυσού 24 καρατίων που κόστιζε 700 λίρες, έγιναν θρύλος. Το μενού του ήταν γεμάτο από πολυτελή, ακραία πιάτα που πρόσφεραν μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας. Οι πελάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν διασημότητες, παρακολουθούσαν εντυπωσιασμένοι να αλατίζει τελετουργικά τα πιάτα, με τον ίδιο να συχνά να υποδύεται τον «σταρ» του εστιατορίου, κλέβοντας την παράσταση και δημοσιεύοντας συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακή συμπεριφορά

Η φήμη του, ωστόσο, άρχισε να δέχεται βαρύ πλήγμα. Πρώην υπάλληλοι περιγράφουν μια «τοξική» εργασιακή κουλτούρα που κυριαρχούσε στα εστιατόριά του, όπου οι υπάλληλοι πιέζονταν να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, ενώ τους επέβαλε αυστηρές ποινές όταν έκαναν κάποιο λάθος.

Οι κατηγορίες που προέρχονται από πρώην εργαζομένους περιλαμβάνουν την απαίτηση του Νουσρέτ να του κάνουν μασάζ οι γυναίκες υπάλληλοί του, ενώ άλλοι καταγγέλλουν ότι ο ίδιος επιδίωκε να «εκμεταλλευτεί» τη φήμη του με φωτογραφίες και selfie με τις εργαζόμενες του.

Η πρώην υπάλληλος που μίλησε ανώνυμα ανέφερε ότι η εργασιακή ατμόσφαιρα ήταν «εχθρική και εκφοβιστική» και ότι είχε κατηγορηθεί για ασήμαντες παραβάσεις, όπως το να πίνει νερό, ενώ οι υπάλληλοι υπάκουαν σε παράλογες απαιτήσεις και δούλευαν πάρα πολλές ώρες.

Η κρίση και οι αγωγές: Ο «σατανικός» κόσμος του Νουσρέτ

Οι αγωγές κατά του ίδιου και των εστιατορίων του έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Από την περίπτωση μίας πρώην μπαργούμαν που τον μήνυσε για σεξουαλική παρενόχληση και προσβολές στο Μανχάταν το 2019, μέχρι τις κατηγορίες για εκμετάλλευση των υπαλλήλων και άρνηση καταβολής υπερωριών, η εικόνα του Salt Bae καταρρέει. Η δικαστική εμπλοκή για τις κατηγορίες διακριτικής συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης συνεχίζεται και δημιουργεί ένα θολό μέλλον για την εξέλιξη της καριέρας του.



Η σχέση με τον P Diddy και το σκάνδαλο

Εκτός από τις καταγγελίες για την τοξική κουλτούρα στα εστιατόριά του, ο Νουσρέτ βρέθηκε ξανά στα μέσα ενημέρωσης λόγω της στενής του σχέσης με τον ράπερ P Diddy. Η φιλία τους προκάλεσε αντιδράσεις όταν ο Diddy κατηγορήθηκε για βίαιες πράξεις εις βάρος της πρώην συντρόφου του, Κάσσι. Παρά την κατακραυγή, ο σεφ συνέχισε να συνδέεται με τον Diddy, αναρτώντας φωτογραφίες και δηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που ενίσχυσε την αρνητική εικόνα του και τις κατηγορίες για κακές παρέες που επηρέασαν αρνητικά τη φήμη του.

Από τη δόξα στην κατακραυγή

Η πτώση του Salt Bae από την κορυφή είναι προδιαγεγραμμένη. Από την υπερβολική χλιδή και την αλαζονεία μέχρι τις καταγγελίες από πρώην υπαλλήλους, η αυτοκρατορία του φαίνεται να καταρρέει. Οι υπερβολικές τιμές, οι εξευτελιστικοί κανόνες εργασίας και οι αμφιλεγόμενες κοινωνικές σχέσεις έχουν στοιχίσει την αξιοπιστία του σε διεθνές επίπεδο.

protothema.gr