Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε επίσημη τη σχέση της με τον «γκουρού του έρωτα» Τζιμ Κέρτις, δημοσιεύοντας την Κυριακή στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου ποζάρει στην αγκαλιά του 50χρονου συντρόφου της, με αφορμή τα γενέθλιά του.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, μαζί με ένα κόκκινο emoji καρδιάς με τον Κέρτις να σχολιάζει τη φωτογραφία με ένα emoji φιλιού.

Οι φίλοι και οι followers της Ανιστον ενθουσιάστηκαν με την ανάρτηση με έναν από αυτούς να γράφει «αυτή η εκδοχή σου είναι η αγαπημένη μου! Υγιής, ευτυχισμένη, επιτυχημένη και ερωτευμένη! Πραγματικά το αξίζεις, Τζεν!». Η φίλη της Έιμι Σούμερ έγραψε: «Όμορφο ζευγάρι. Θεραπευτικοί, ευγενικοί άγγελοι ❤️».

Η φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε στο πάρτι γενεθλίων του Κέρτις με τον ίδιο να κάνει μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο με καρέ στα οποία, πάντως, δεν συμπεριέλαβε την Ανιστον.

«50 και νιώθω καλά! Αναδρομή στα γενέθλια, μέρος 1. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για εσάς, φίλοι, οικογένεια και κοινότητα», έγραψε ο Κέρτις στη λεζάντα.

«Κάνουν τα πάντα μαζί, είναι πάντα μαζί και αν πρέπει να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο, μιλάνε συνεχώς στο τηλέφωνο. Είναι τόσο κοντά, είναι τρελό», είπε μια πηγή στο Daily Mail στα τέλη Αυγούστου.

«Το εκπληκτικό είναι ότι ταιριάζουν πολύ καλά επειδή έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, όπως διαλογισμός, γιόγκα, θεραπεία και σκύλοι» πρόσθεσε η ίδια πηγή για την Τζένιφερ Άνιστον και τον Τζιμ Κέρτις ο οποίος είναι life coach και περιγράφει τον εαυτό του ως «coach μετασχηματισμού και υπνοθεραπευτή».

