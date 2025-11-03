Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έπειτα από σειρά αναρτήσεων που προκάλεσαν ανησυχία στους θαυμαστές της και τη δημόσια αντιπαράθεση με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Η απόφαση της ποπ σταρ έρχεται μετά τις αναφορές του Φέντερλαϊν στο νέο του βιβλίο, που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον γάμο τους, προκαλώντας έντονη αντίδραση από την πλευρά της Σπίαρς μέσω κοινωνικών δικτύων. Οι σχετικές αναρτήσεις, που πλέον έχουν διαγραφεί, είχαν προκαλέσει κύμα ανησυχίας για την ψυχική της υγεία.

Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το προφίλ της Σπίαρς στο Instagram δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Συγκεκριμένα, αναζητώντας κανείς το όνομα του λογαριασμού της, εμφανίζεται ένα μήνυμα που γράφει ότι «το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο».

Η διαγραφή ήρθε έπειτα από εβδομάδες ανησυχίας των θαυμαστών της λόγω περίεργων και συναισθηματικά φορτισμένων αναρτήσεών της. Πιο αναλυτικά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευε βίντεο όπου χόρευε στο σαλόνι της, απενεργοποιώντας όμως τα σχόλια, ενώ οι λεζάντες της περιείχαν αινιγματικές αναφορές στους δύο γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς.

Britney Spears Deletes Instagram Account After Recent Worrying Posts https://t.co/BQ4AWAQyHD November 2, 2025

Σε βίντεο που ανάρτησε στις 7 Οκτωβρίου, η Σπίαρς εμφανιζόταν με μελανιές στα χέρια και επιδέσμους στους καρπούς. Στη λεζάντα εξήγησε ότι είχε πέσει από τις σκάλες, αναφέροντας παράλληλα πως οι γιοι της επέστρεψαν στη Χαβάη, όπου διαμένουν με τον πατέρα τους. «Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι», έγραψε. «Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσω της τέχνης. Δεν επιθυμώ την ανησυχία σας ή οίκτο, απλώς θέλω να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνομαι καλύτερη. Και έχω υπέροχη στήριξη, οπότε να έχετε μια υπέροχη μέρα» είχε προσθέσει.

Στην ίδια ανάρτηση συμπλήρωσε: «Έπεσα στις σκάλες στο σπίτι μιας φίλης. Ήταν φρικτό. Ο ώμος μου βγαίνει πότε-πότε, δεν είμαι σίγουρη αν είναι σπασμένος, αλλά προς το παρόν έχει “κουμπώσει” στη θέση του. Ευχαριστώ τον Θεό».

Σε επόμενη ανάρτηση στις 19 Οκτωβρίου, η Σπίαρς αναφέρθηκε έμμεσα στην περίοδο των τεσσάρων μηνών που πέρασε σε κέντρο αποκατάστασης το 2018, ενώ τελούσε υπό 13ετή καθεστώς κηδεμονίας. «Έπαθα εγκεφαλική βλάβη», έγραψε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο εκείνης της περιόδου στη ζωή της. Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία της πάνω σε ένα άλογο, συγκρίνοντας τις ωμοπλάτες της με «φτερά» και σχολιάζοντας την ταινία «Maleficent». «Θυμηθείτε πως ο βασιλιάς προσπάθησε να τη σκοτώσει, αλλά ένας άντρας της έκλεψε μυστικά τα φτερά. Ό,τι προέρχεται από τον Πατέρα στον ουρανό δεν ξεχνιέται ποτέ», σημείωσε, προσθέτοντας: «Τα φτερά της ήταν ιερά, ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τα πάρει. Ήταν κρυμμένα σε ένα μυστικό εκκλησάκι. Δεν έχει σχέση με μένα, αλλά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον».

Παράλληλα, στο νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν με τίτλο «You Thought You Knew, ο ίδιος προβαίνει σε μια σειρά ισχυρισμών σχετικά με τη Σπίαρς, τον γάμο τους και τη σχέση της με τους γιους τους. Αποσπάσματα που δημοσίευσαν οι «New York Times», «USA Today» και «E! Online» περιλαμβάνουν κατηγορίες για τη συμπεριφορά της ως μητέρα, υπονοούμενα για απιστία και ανησυχίες του Φέντερλαϊν ότι «κάτι κακό» θα μπορούσε να της συμβεί.

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η Σπίαρς απάντησε στις 15 Οκτωβρίου μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), κατηγορώντας τον Φέντερλαϊν ότι τη «χειραγωγεί συνεχώς» και υπερασπιζόμενη τη σχέση της με τα παιδιά τους. «Να αγαπιέσαι άνευ όρων και με μια αθώα καρδιά όπως η δική μου, ενώ σε απειλούν ή σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι ο κακός της υπόθεσης καθώς εκείνοι επωφελούνται από τον πόνο σου…», έγραψε. «Ω, αγαπητέ Ιησού, δείξε μου πως υπάρχει Θεός και πως μπορώ κι εγώ να αγαπηθώ άνευ όρων χωρίς να πρέπει να είμαι τέλεια, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον» πρόσθεσε.

Σε άλλη ανάρτηση, η Σπίαρς επέκρινε τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του πρώην συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι «της επιτίθεται κυριολεκτικά στις συνεντεύξεις του. Γιατί είναι τόσο θυμωμένος;» αναρωτήθηκε. «Και το τρομακτικό είναι πως είναι πειστικός. Με αφήνει άφωνη ο τρόπος που σταματά πριν κλάψει. Είσαι σοβαρός;» συμπλήρωσε.

