Ως η «Βίβλος» των πιο περιζήτητων εργένηδων και εργενισσών της Βρετανίας θεωρείται επί δεκαετίες η ετήσια λίστα Tatler Little Black Book. Και για το 2025, στην κορυφή της βρίσκεται ένας 18χρονος που, με την πρώτη ματιά, ίσως να φαίνεται σχετικά άγνωστος: ο Άλμπερτ Γουίνδσορ.

Πίσω όμως από το επώνυμο κρύβεται ένα εντυπωσιακό δίκτυο βασιλικών δεσμών. Ο Άλμπερτ είναι ξάδερφος του Βασιλιά Καρόλου και εγγονός του Πρίγκιπα Εδουάρδου, Δούκα του Κεντ, του οποίου κάποτε θα κληρονομήσει τον τίτλο.

Ο νεαρός αριστοκράτης γεννήθηκε το 2007 στο νοσοκομείο Chelsea and Westminster, πρωτότοκος γιος του Λόρδου Νίκολας και της Παόλα Φρανκοπάν, μέλους της κροατικής και ιταλικής αριστοκρατίας. Μάλιστα, έγραψε ιστορία από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του, ως το πρώτο βασιλικό μωρό που βαπτίστηκε καθολικό μετά το 1688.

Παρότι ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια, ο Άλμπερτ μεγάλωσε στη Ρώμη με τους δύο μικρότερους αδελφούς του, Λεοπόλδο (16) και Λουί (11), γεγονός που τον κράτησε μακριά από τη βρετανική δημόσια ζωή μέχρι την ενηλικίωσή του, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θα βρισκόταν 37ος στη σειρά διαδοχής, όμως η μεταστροφή του πατέρα του στον καθολικισμό το 2001 τού στέρησε το δικαίωμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ενδιαφέρον γύρω από τον 18χρονο έχει αυξηθεί αισθητά. Εμφανίστηκε στην κηδεία της γιαγιάς του, Δούκισσας του Κεντ, όπου – σύμφωνα με πληροφορίες – βρέθηκε κοντά στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο, δείχνοντας πως διατηρεί θερμές σχέσεις με τα ανώτερα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με την Tatler, ο Άλμπερτ αναμένεται να δώσει το «παρών» και στο λαμπερό Le Bal στο Παρίσι, το ετήσιο ντεμπιτάντ και fashion ball, όπου χαρακτηρίζεται ήδη ως «το καλύτερο ταίρι της χρονιάς».

Αν επιλέξει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να σπουδάσει Θεολογία στην Οξφόρδη, δεν αποκλείεται να προκαλέσει την ίδια «φρενίτιδα» που είχε σημειωθεί όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φοίτησε στο St Andrews – τότε οι αιτήσεις εισαγωγής είχαν αυξηθεί κατά 44%, κυρίως από νεαρές φοιτήτριες.

Ωστόσο, οι νεότεροι socialites καλούνται να σκεφτούν και την άλλη πλευρά της λάμψης: ο γάμος με μέλος ή συγγενή της βασιλικής οικογένειας συχνά δεν είναι το παραμύθι που φαίνεται.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει περιγράψει τη ζωή ανάμεσα σε παλάτια και αυλικούς ως «σχεδόν αβίωτη», ενώ η ηθοποιός Σόφι Γουίνκλμαν, που παντρεύτηκε τον Λόρδο Φρέντερικ Γουίνδσορ, δήλωσε πρόσφατα πως η ζωή ενός working royal είναι «κόλαση» και «μια μορφή βασανιστηρίου».

Παρότι ο Άλμπερτ δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει τέτοια πίεση, κινείται ήδη στους ίδιους κύκλους με γνωστά ονόματα της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, όπως η Λαίδη Αραμίντα Σπένσερ-Τσόρτσιλ και ο πρίγκιπας Τζίγκμε Ουγκιέν Γουανγκτσούκ του Μπουτάν.

Όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το περιοδικό, όποιος ενδιαφέρεται για τον Άλμπερτ, δεν «βγαίνει» μόνο με εκείνον – αλλά με ολόκληρο το βασιλικό του παρελθόν.

