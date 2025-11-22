Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο σημειώθηκε στο νέο επεισόδιο του The Voice, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, όταν η Έλενα Παπαρίζου έδωσε φιλί στο στόμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η κίνηση της τραγουδίστριας εξέπληξε τους τηλεθεατές, τον παρουσιαστή Γιώργο Καπουτζίδη, αλλά και τους υπόλοιπους coaches, προκαλώντας σχόλια μέσα στο πλατό αλλά και στα social media.

Δείτε το βίντεο

«Το φιλάκι στο τέλος το είδατε; Αυτοί τώρα, ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας. Δεν έχω καταλάβει, ένα από τα δύο. Αυτός δεν μιλάει, αυτή γελάει, δεν αποκαλύπτει κάτι», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, αφού η τραγουδίστρια έκατσε στη θέση της.

«Ή απλά θέλανε να φασωθούνε», σχολίασε με τη σειρά του ο Χρήστος Μάστορας.

