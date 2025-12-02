Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα είναι χωρισμένοι εδώ και μερικούς μήνες, περίπου από τις αρχές του καλοκαιριού, κι ο Έλληνας τενίστας είναι και πάλι ερωτευμένος

Μάλιστα, πολλοί θα έλεγαν ότι μοιάζει και με την πρώην σχέση του 27χρονου. Η νέα του αγάπη είναι η Κρίστεν Τομς, είναι συνομηλική του και είναι επίσης αθλήτρια τένις στις Η.Π.Α..

Οι δυο τους διατηρούν μια ήρεμη και ισορροπημένη, βαθύτατη σχέση εδώ και περίπου έξι μήνες, δηλαδή σχεδόν κατευθείαν μετά τον χωρισμό με την Μπαντόσα. Μάλιστα, είχαν βγει και μια βολτα στον Εθνικό Κήπο, η οποία προφανώς και δεν πέρασε απαρατήρητη.

Θυμάστε γιατί χώρισε ο Έλληνας τενίστας με την Μπαντόσα;

Ο λόγος που έπαιξε καίριο ρόλο στο να χωρίσουν οι δρόμοι τους ήταν το Wimbledon. Τότε και οι δύο είχαν αποκλειστεί από τις πρώτες φάσεις, κάτι που δεν περίμεναν έχοντας κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτό φυσικά λειτούργησε αρνητικά και για τους δύο. Εκεί λόγω συναισθηματικής,, ψυχικής φόρτισης αλλά ακόμη και σωματικής οι ισορροπίες χάθηκαν.

Δύσκολη σεζόν για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διένυσε μια πολύ δύσκολη σεζόν. Χρειάστηκε να λύσει τη συνεργασία του με τον Ιβανίσεβιτς, ενώ ο ίδιος μίλαγε αρνητικά για τον τενίστα ενώ τον επηρέασε πολύ η προσωπική του ζωή. Παράλληλα, ένας τραυματισμός στην μέση τον ταλαιπωρούσε εδώ και πολλούς μήνες, κάτι που στο τέλος της χρονιάς τον οδήγησε σε μια πτώση κάτω από το Νο.30 της κατάταξης, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια.

Ο 27χρονος με τη νέα κατάταξη της ATP βρίσκεται στο Νο.34 του κόσμου από το Νο.26 που ήταν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Ο Έλληνας τενίστας έχει πολλά χρόνια να βιώσει μια τέτοια «πτώση» και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2018, όπου σε ηλικία 20 ετών έκανε το ντεμπούτο του στους 30 κορυφαίους του ranking.

