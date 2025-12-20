Τις στιγμές που περνάει με τον γιο του περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τονίζοντας ότι εκτός από τα υλικά αγαθά που του προσφέρει, επιθυμία του είναι να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πως όταν απουσιάζει στο εξωτερικό για εμφανίσεις, αλλά ακόμα και όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, του λείπει το παιδί του, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις απορροφούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του.

Σε άλλο σημείο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, τονίζοντας ότι πρόκειται για το «πιο όμορφο δώρο στον κόσμο»: «Το καλύτερο πράγμα είναι η οικογένεια. Το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο είναι η οικογένεια. Ο γιος μου μου λείπει πολύ όταν είμαι στο εξωτερικό, αλλά και όταν είμαι εδώ. Κάνουμε συνέχεια βιντεοκλήσεις. Ο γιος μου άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ανυπομονώ να τον παίρνω μαζί μου εκεί που είμαι. Του έχω πάρει δώρο, αλλά το καλύτερο δώρο για το παιδί μου είναι ο χρόνος μας. Εκτός από τα υλικά, θέλω να του προσφέρω περισσότερο τον χρόνο μου ή να είναι μαζί μου ή να είμαι εγώ μαζί του. Οπότε αυτό είναι για εμένα το ιδανικό και το απόλυτο».

protothema.gr