Την ολοκλήρωση της μακρόχρονης θεραπευτικής της μάχης με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο είχε διαγνωστεί στα τέλη του 2019, ανακοίνωσε η Κάρλα Μπρούνι, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πενταετούς περιόδου έντονων δοκιμασιών.

Η 57χρονη πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 συμπλήρωσε πέντε χρόνια ορμονοθεραπείας –το τελευταίο στάδιο μιας μακράς και απαιτητικής διαδρομής που περιλάμβανε χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία.

Η Κάρλα Μπρούνι μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού

Η Κάρλα Μπρούνι συνόδευσε την ανάρτησή της με μια χαμογελαστή φωτογραφία της, στην οποία είναι ξαπλωμένη, με ένα κουτί φαρμάκων τοποθετημένο πάνω στα μάτια της –μια εικόνα που συμβολίζει το τέλος μιας δύσκολης περιόδου.

Στην δημοσίευσή της, το πρώην μοντέλο εξηγεί: «Σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, συμπληρώνω πέντε χρόνια ορμονοθεραπείας μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού στα τέλη του 2019. Χειρουργείο, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία… αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να θεραπεύσουμε αυτόν τον τύπο καρκίνου».

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας συνεχίζει λέγοντας ότι οι παρενέργειες υπήρξαν «αρκετά επιθετικές», ωστόσο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την επιστήμη για την ανάπτυξη θεραπειών που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής. «Προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή, η οποία είναι συχνή τα χρόνια που ακολουθούν τη διάγνωση», προσθέτει, αναφερόμενη στην ορμονοθεραπεία που ακολούθησε και η οποία, στη δική της περίπτωση, αποδείχθηκε καθοριστική για την εξάλειψη της νόσου.

Το μήνυμά της προς όλες τις γυναίκες

Στη συνέχεια, η Κάρλα Μπρούνι στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που περνούν μια αντίστοιχη δοκιμασία. «Θέλω να πω σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση να κάνουν υπομονή –φυσικά η ορμονοθεραπεία είναι μια αρκετά σκληρή θεραπεία, αλλά η αποτελεσματικότητά της μπορεί να σου σώσει τη ζωή».

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για πρόληψη: «Θέλω να πω ξανά σε όλες τις γυναίκες που διαβάζουν αυτή την ανάρτηση να μη διστάζουν να κάνουν ετήσιους ελέγχους, εφόσον αυτό είναι εφικτό».

Ακολούθως, ευχαριστεί το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των πέντε ετών. «Η δεξιότητα και η ανθρωπιά σας ήταν εξαιρετικά πολύτιμες για μένα σε αυτή την εμπειρία», σημειώνει.

Η διάγνωσή της

Υπενθυμίζεται πως η Κάρλα Μπρούνι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τον Οκτώβριο του 2019, ωστόσο επέλεξε αρχικά να κρατήσει την ασθένειά της σε προσωπικό επίπεδο. Δεν αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωση παρά μόνο τον Οκτώβριο του 2023, στο πλαίσιο της εκστρατείας για τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού -με την 19η Οκτωβρίου να έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού- μέσω ενός βίντεο στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν να μιλήσει τότε.

Έκτοτε, η Κάρλα Μπρούνι έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο πόσο καθοριστικές υπήρξαν οι τακτικές προληπτικές εξετάσεις για τον εντοπισμό του όγκου σε πρώιμο στάδιο και την άμεση έναρξη της θεραπείας. Στα μηνύματά της, που απευθύνονται τόσο στους ακολούθους της όσο και σε άλλες ασθενείς, επιμένει σταθερά στην ίδια ιδέα: στη ζωτική σημασία τού να μην παραμελούνται οι ιατρικοί έλεγχοι.

iefimerida.gr