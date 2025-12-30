Μεγάλος νικητής του φετινού «The Voice» αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδρομή του στον μουσικό διαγωνισμό και εξασφαλίζοντας, ως έπαθλο, δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI.

Ο παίκτης κατάγεται από την Κύπρο και η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε νωρίς, στη Γ’ Γυμνασίου όταν άρχισε να παίζει ντραμς και στην Α’ Λυκείου κιθάρα, μαθαίνοντας τις πρώτες συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στη συνέχεια εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος και στα δύο όργανα, αλλά και σε ό,τι αφορά το τραγούδι. Παράλληλα, υπήρξε ενεργός στον αθλητισμό, παίζοντας ποδόσφαιρο μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Ως φοιτητής, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος δοκίμασε να τραγουδήσει στον δρόμο, ωστόσο γρήγορα αντιλήφθηκε πως αυτή η εμπειρία δεν τον εξέφραζε. Από τα 19 του και μετά ξεκίνησε να εργάζεται επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές και μπαρ στην Κύπρο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαμορφώσει μια σταθερή παρουσία στη Λάρνακα. Τα τελευταία 13 χρόνια τραγουδά σταθερά στο ίδιο μαγαζί, ερμηνεύοντας κυρίως ελληνικό ποπ και ροκ ρεπερτόριο. Ως ακροατής αγαπά τη ροκ μουσική, ενώ στις ερμηνείες του προτιμά πιο ποπ και μελωδικές μπαλάντες.

Η πορεία του στο «The Voice»

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τον τίτλο του μεγάλου νικητή του «The Voice» τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, όπου και ολοκληρώθηκε ο φετινός κύκλος του προγράμματος. Ο τραγουδιστής επικράτησε του Χριστόδουλου Μυλωνά από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τη στιγμή που ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, στη σκηνή έτρεξε η κόρη του παίκτη, δηλώνοντας τη χαρά της για τη νίκη του πατέρα της. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στην κόρη του, ευχαριστώντας την «που μου έδωσε την ώθηση να έρθω εδώ». Στη συνέχεια δήλωσε: «Δούλεψα πάρα πολύ, ευχαριστώ τον ξάδερφό μου, τον Σπύρο που ήταν μαζί μου και δεν μπορώ να μιλήσω άλλο». Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου συνεχάρη όλα τους παίκτες που δήλωσαν συμμετοχή λέγοντας «μπράβο σε όσους προχώρησαν. Μπράβο και στον Χριστόδουλο γιατί ήσασταν ισάξιοι φιναλίστ».

Από την πρώτη του εμφάνιση στις blind auditions, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος έδειξε τη δυναμική του. Η χροιά της φωνής του και η συναισθηματική προσέγγιση των τραγουδιών τον έκαναν να ξεχωρίσει. Στα knockouts και στα live shows, η παρουσία του έγινε ακόμη πιο ώριμη, με ρεπερτόριο που ανέδειξε τόσο τις φωνητικές του δυνατότητες, όσο και τη συνολική καλλιτεχνική του ταυτότητα. Κάθε εμφάνιση συνοδευόταν από θετικά σχόλια, τόσο από τους coaches όσο και από το τηλεοπτικό κοινό.

Στην audition του στο «The Voice», πριν από τρεις μήνες, είχε ερμηνεύσει το «Ακόμα Μία» της Άννας Βίσση, κερδίζοντας την αποδοχή και των τεσσάρων coaches. «Θέλω να πω στην κόρη μου ότι αυτό που μου ζήτησε το έκανα. Δεν είχα στο πλάνο να έρθω εδώ. Ήταν το κίνητρο και γι’ αυτό δεν μπήκα στη διαδικασία να αναλύσω κάτι», είχε δηλώσει τότε, αναφερόμενος στη 6χρονη Έλενα, ενώ έχει και μία δεύτερη κόρη, την 3χρονη Αριάδνη.

