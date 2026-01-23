Θύμα κλοπής έπεσε η Εύη Δρούτσα, όταν άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν από το σπίτι της το ποσό των 22.000 ευρώ, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της εξαπάτησης και προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Η στιχουργός μίλησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Πρωινό», περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην οικία της. Όπως ανέφερε, διαμένει στη Γλυφάδα, περιοχή που επλήγη από την κακοκαιρία, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες. Συγκεκριμένα, αρχικά επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα. «Με παίρνει μία κυρία Αγρινοπούλου Αναστασία τομέας 4 εσωτερική βλαβών και μου λέει: “αυτή τη στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στα σκοτάδια τέσσερις μέρες”» είπε η Εύη Δρούτσα.

Στη συνέχεια, η στιχουργός περιέγραψε ότι οι δράστες μπήκαν σπίτι της και της προκάλεσαν βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της, ζητώντας της παράλληλα να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα και χρήματα είχε και να τα τυλίξει σε… ασημόχαρτο!

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν, ζητώντας της παράλληλα να τα τοποθετήσει όλα μαζί σε ένα ασημόχαρτο κάτω από το χαλάκι της εξώπορτάς της.

Η Δρούτσα το έκανε και μάλιστα σχολίασε προς τη δήθεν υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ που τις έδινε τις περίεργες αυτές οδηγίες: «Δεν θα σου πω και πόσα χρήματα έχω!».

«Αφού αναβόσβησα τα φώτα, μου είπε ότι τελειώσαμε και πάω να ανοίξω την πόρτα. Της λέω, “δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα”. “Θα έρθουν” λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. “Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;”».

Σε ερώτηση για το ποσό, η Εύη Δρούτσα απάντησε ότι είχε στο σπίτι «γύρω στις 22.000 ευρώ».

