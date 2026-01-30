Σε μια ευρηματική κίνηση προώθησης, η Sony δημιούργησε τέσσερις διαφορετικές καρτ ποστάλ για το φιλόδοξο κινηματογραφικό πρότζεκτ γύρω από τους Beatles, αφιερωμένες σε κάθε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Οι εικόνες τοποθετήθηκαν σε χώρους του Liverpool Institute of Performing Arts, καλώντας τους φοιτητές να τις εντοπίσουν.

Το The Beatles – A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2028, με τον Χάρις Ντίκινσον στον ρόλο του Τζον Λένον, τον Πολ Μέσκαλ ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον και τον Μπάρι Κίογκαν ως Ρίνγκο Σταρ.

«Μας δόθηκαν αποκλειστικές καρτ ποστάλ που προωθούν τις νέες ταινίες για τους Beatles!», αναφέρεται στην ανάρτηση που έγινε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στον επίσημο λογαριασμό του LIPA στο Instagram, με τη Sony να αποτίει φόρο τιμής στη γενέτειρα του θρυλικού συγκροτήματος στην Αγγλία. «Τις έχουμε κρύψει σε διάφορα σημεία του LIPA και θέλουμε οι φοιτητές να τις βρουν».

Τα γυρίσματα των ταινιών έχουν ήδη ξεκινήσει, με το καστ να περιλαμβάνει επίσης τη Σίρσα Ρόναν στον ρόλο της Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, τον Τζέιμς Νόρτον ως Μπράιαν Έπσταϊν, την Άννα Σαβάι ως Γιόκο Όνο, την Έιμι Λου Γουντ ως Πάτι Μπόιντ, τον Χάρι Λόιντ ως Τζορτζ Μάρτιν και τη Μία ΜακΚένα-Μπρους ως Μορίν Στάρκι.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές ανακοινώθηκαν επίσημα πέρυσι στο CinemaCon, όπου ο Σαμ Μέντες ανέβηκε στη σκηνή μαζί τους. «Δεν κάνουμε απλώς μία ταινία για τους Beatles — κάνουμε τέσσερις. Ίσως αυτή να είναι μια ευκαιρία να τους κατανοήσουμε λίγο πιο βαθιά», είχε πει τότε ο σκηνοθέτης στο κοινό.

protothema.gr